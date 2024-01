Ilm läheb järjest krõbedamaks

Teisipäeva öö on Eestis olulise sajuta. Puhub idakaare tuul 4 kuni 10, rannikul valdavalt idatuul 6 kuni 12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Külma on 16 kuni 23, saartel 8 kuni 15 kraadi.

Hommik on peamiselt sajuta. Idakaare tuul on sisealadel mõõdukas, rannikul puhanguline. Külma on 16 kuni 23, saartel 8 kuni 15 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Rannikul sajab kohati lund. Puhub idakaare tuul 4 kuni 9, rannikul valdavalt idatuul 6 kuni 12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Külma on 15 kuni 21, saartel 9 kuni 14 kraadi.

Kolmapäeval pudeneb mõnest pilvest lund ning tõenäosus on selleks suurem rannikul. Külma on öösel 16 kuni 23, Ida-Eestis kuni 27, saartel 10 kuni 17 kraadi. Päevane õhutemperatuur tõuseb vaid kraadi-paari jagu.

Neljapäeval pakane isegi süveneb. Reedene öö on väga külm, päeval suureneb mitmel pool lumesaju võimalus ning õhk läheb veidi pehmemaks.

Nädalavahetus toob praeguste prognooside järgi külmale veel leevendust.