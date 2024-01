Kiiev: Venemaa tulistas 99 raketti, Ukraina lasi 72 alla

Oluline 2. jaanuaril kell 12.49:

- Ukrainat tabasid uued Vene droonirünnakud, Kiievis kostis plahvatusi;

- Venemaa 29. detsembri rünnakus Kiievis hukkunute arv tõusis 29-le.

Venemaa korraldas taas raketirünnaku Ukrainale

Kiievi teatel tulistas Venemaa teisipäeval Ukraina suunas 99 raketti, millest 72 lasti alla.

Vaenlane kasutas 99 õhuründerelva – eri tüüpi rakette, ütles vägede ülemjuhataja Valeri Zalužnõi sotsiaalmeedias ja lisas, et õhujõud hävitasid 72 õhusihtmärki.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi mõistis teisipäeval hukka Venemaa terrori, pidades silmas järjekordset ulatuslikku raketirünnakut, milles sai Kiievis ja Harkivis surma vähemalt neli inimest

Kiievis kukkusid rakettide rusud alla Petšerski, Obolonski ja Golosejevski piirkonnas.

AFP ajakirjanikud kuulsid teisipäeva hommikul Kiievis enam kui kümmet valju plahvatuse seeriat, mis raputasid kesklinnas asuvaid hooneid.

Kiievi linnapea Vitali Klõtško teatas, et pealinnas oli mitmeid plahvatusi ja linnale langes allatulistatud rakettide prahti.

Kiievis Solomjanka linnaosas on raketirünnaku vigastatute arv kasvanud 33 inimeseni, neist 32 viidi haiglasse, teatas teisipäeva lõunal linnapea Klõtško.

"Sõitsin pealinna Solomjanka linnaosas asuva korruselamu juurde, kus hommikuse raketirünnaku tagajärjel tekkis tulekahju. Pilt on masendav. Praegu töötavad kohapeal päästjad, tuletõrjujad ja arstid. Praeguse seisuga hukkus üks naine, kannatada sai 33 inimest. Neist 32 viisid arstid haiglasse," kirjutas Klõtško Telegramis.

Petšerski rajoonis tabas raketipraht üheksakorruselise ja teise mitmekorruselise hoone katust, väitis sõjaväeadministratsioon. Kiievi põhjaosas Podili linnajaos "arvatakse, et tsiviiltaristu territoorium sai löögi", kinnitas Klõtško, lisades, et põleb 2000 ruutmeetri suurune laohoone.

Lisaks kirjutas Unian, et Darnõtski linnaosas said kahjustada mitteeluruumid ning Obolonskis süttis elumaja ning rusud kukkusid mitteeluhoonete ja ladude territooriumile.

Ukraine: High rise apartment building in Kyiv after a Russian missile attack. pic.twitter.com/gm0CqS65j7 — Igor Sushko (@igorsushko) January 2, 2024

Linnas on elektrivarustusega probleeme, vahendas Ukrainska Pravda. Kiievis ja pealinna ümbruses on teisipäeval Venemaa raketirünnakute tagajärjel 250 000 tarbijat elektrita, teatas Ukraina riiklik energiafirma Ukrenerho.

Venemaa kasutas ka Kinžali rakette

Ukraina sõjavägi edastas teisipäeva hommikul üleriigilise hoiatuse õhurünnakute ohu eest, pidades võimalikuks Vene pommitajate raketirünnakuid.

Ukraina õhujõud teatasid, et Venemaa ründab rakettidega Kinžal ning need on suundumas nii pealinna Kiievi peale kui ka lõuna ja põhja suunas.

"Raketioht piirkondades, kus õhuhäire on sisse lülitatud! Tiibrakettide Tu-95MS lennukite väljalaskmise oht. Õhus on kokku 16 Tu-95MS strateegilist pommitajat," teatasid õhujõud Telegramis.

Mõni tund varem hoiatas sõjavägi, et õhus oli umbes 20 Vene strateegilist pommitajat.

Õhkutõusmise järel kaugelt põhjas asuvast Olenja lennuväljalt ja lõunast Engelsi lennubaasist oli Venemaa õhuruumis mitu Tupolev Tu-95MS pommitajat, kinnitasid sõjaväeametnikud Telegramis.

Venemaa ründas ka Harkivit

Teisipäeva hommikul teatas ka Harkivi linnapea, et Venemaa ründab linna rakettidega.

Harkivi linnas hukkus üks inimene ja üle 20 sai vigastada, kui kesklinna korrusmajadele ja tsiviiltaristule sai osaks vähemalt neli lööki, kinnitas Harkivi sõjaväeadministratsiooni juht Oleh Sinegubov.

Ukrainat tabasid uued Vene droonirünnakud, Kiievis kostis plahvatusi

Ukrainat tabasid ööl vastu teisipäeva uued Vene droonirünnakud, pealinnas Kiievis kostis plahvatusi ning ametnike teatel anti õhuhäire veel mitmes linnas.

Kiievi linnapea Vitali Klõtško teatas plahvatustest pealinnas umbes tund pärast seda, kui Kiievi oblasti sõjaväelise administratsiooni juht ütles, et linna õhuruumis tuvastati mehitamata lennumasinaid.

Õhuhäire anti kella 3.30 paiku Kiievi, Tšernihivi, Tšerkassõ, Mõkolajivi ja Hersoni oblastis.

Mõkolajivi linnapea ütles, et õhujõud tulistasid alla mitu drooni ja nende rusud põhjustasid tulekahju.

Varem ööl vastu teisipäeva teatasid Ukraina õhujõud, et Venemaa Murmanski oblastist asusid lõuna poole teele üheksa Tu-95MS strateegilist pommitajat.

Teisipäevased droonirünnakud korraldati päev pärast seda, kui Venemaa režiimi juht Vladimir Putin teatas, et hoogustatakse rünnakuid sõjaliste sihtmärkide vastu Ukrainas vastuseks Ukraina rünnakule Belgorodi linnale.

Klõtško teatas, et Desnjanski rajoonis puhkes tulekahju. Ukraina võimud teatasid teisipäeva varahommikul, et ka Kiievi Golosejevski piirkonnas põhjustasid droonide rusud tulekahju. Sündmuskohale saabusid päästetöötajad, vahendas Ukrainska Pravda.

Venemaa 29. detsembri rünnakus Kiievis hukkunute arv tõusis 29-le

Venemaa 29. detsembri raketirünnakus Kiievis hukkunute arv tõusis 29-le, teatas esmaspäeva õhtul Ukraina pealinna sõjalise administratsiooni juht Serhi Popko.

"Pärast õhurünnakut Kiievile on päästjad jätkanud kolm ööpäeva otsimis-päästeoperatsiooni, seniajani leiavad Vene rakettide tõttu hukkunuid. Täna, kell 22.30 leiti 29. hukkunu," ütles Popko.

"Kõige hirmsam tragöödia pealinnas alates täiemahulise sissetungi algusest. Täna, leinapäeval, leiname koos peredega kõiki süütuid Vene terrori ohvreid," kirjutas ta Popko sotsiaalmeedias.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 810 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 360 820 (võrdlus eelmise päevaga +810);

- tankid 5990 (+7);

- jalaväe lahingumasinad 11 100 (+13);

- suurtükisüsteemid 8531 (+49);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 945 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 626 (+1);

- lennukid 329 (+0);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 6710 (+53);

- tiibraketid 1710 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 11 365 (+35);

- laevad / paadid 23 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 1284 (+7).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Peastaap avaldas andmed teisipäeva hommikul. Seetõttu viimase Vene raketirünnaku andmeid viimases hinnangus pole.