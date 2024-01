Käre pakane ajab sel nädalal Soomes üles elektri hinna ja tarbimise

Soomet ootab sel nädalal väga külm ilm ning see mõjutab ka elektri tarbimist ning börsihinda. Soome elektrivõrgu haldaja Fingrid teatas, et elektritarbimine võib tõusta kuni 14,300 megavatini.

Soomes läheb ilm järjest krõbedamaks. Põhja-Soomes võib tulla külma kuni 40 kraadi. Külm ilm tõstab ka elektri tarbimist.

Fingrid teatas, et elektritarbimine võib tõusta 14,300 megavatini ning esmaspäeva õhtul oli see juba üle 13,900 megavati.

Nõudluse tipp sõltub sellest, kui krõbedaks pakane läheb ja kui kaua see kestab, ütles Fingridi tippjuht Arto Pahkin.

2023. aastal oli nõudluse tipp novembri lõpus, siis tõusis elektritarbimine kuni 13,200 megavatini. Kõigi aegade rekord pärineb 2016. aastast, siis oli elektritarbimine üle 15,100 megavati, vahendas Yle.

Külm ilm suurendab nõudlust elektri järele, see tõstab ka elektri hinda. Teisipäeva hommikul on on oodata elektri hinnaks kohati 60 senti kilovatt-tunni eest. Keskmiselt maksab elekter teisipäeval Soomes 22 senti kilovatt-tunni kohta ehk 222 eurot megavatt tunni kohta.