Hollandi firma ASML piiras kiibitehnoloogia eksporti Hiinasse

USA ja Holland jõudsid juba eelmisel aastal kokkuleppele, et piiravad Hiinasse kaasaegse kiibitehnoloogia eksporti. ASML pidigi seetõttu nüüd eksporti Hiinasse piirama.

Hiina on üks ASML-i tähtsamaid kliente, Washington tahab aga piirata Hiina tehnoloogiasektori arengut.

USA avaldas juba varem Hollandi firmale survet, et see piiraks eksporti Hiinasse. ASML toodab arvutikiipide ehitamiseks üliolulisi masinaid.

ASML teatas, et on pidanud Washingtoniga ka läbirääkimisi, et saada täiendavaid selgitusi USA ekspordikontrolli piirangute kohta.