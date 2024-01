Venemaa tegi Ukrainale taas ulatusliku raketi- ja droonirünnaku

Ukrainat tabas öösel ja hommikul taas ulatuslik Vene raketi- ja droonirünnak, rünnaku all olid ka Kiiev ja Harkiv.

President Volodõmõr Zelenski teatas, et rünnakutes sai surma 4 ja vigastada 92 inimest. Ukraina relvajõudude ülemjuhataja kindral Valeri Zalužnõi ütles, et Ukraina õhutõrje tulistas alla 72 Vene raketti. Poola relvajõud teatasid, et saatsid rünnaku ajal Poola õhuruumi kaitseks välja neli hävitajat F-16. Mall Mälberg rääkis viimastest sündmustest julgeolekuekspert Rainer Saksaga.