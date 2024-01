Hiina päritolu CNC pinkide eksport Venemaale kasvas mitmekordselt

Enne 2022. aasta kevadet impordis Venemaa suurima osa CNC pinkidest Euroopa Liidu riikidest. Nüüdseks on olukord muutunud. Kui veebruaris 2022 impordis Venemaa 6,5 miljoni dollari väärtuses selliseid masinaid Hiinast, siis juulis 2023 ulatus Hiina päritolu CNC pinkide import juba 68 miljoni dollarini.

Andmed pärinevad Vene tollideklaratsioonide statistikast. Protsentuaalselt kasvas Hiina masinate osakaal Vene turul 12 protsendilt 57 protsendini. Samuti jätkus Taiwanil ja Lõuna-Koreas toodetud CNC pinkide import Venemaale, kirjutab Financial Times.

Eelmise aasta novembris kehtestas USA ulatuslikud sanktsioonid kõikidele peamistele Vene CNC pinkide importööridele. Nüüd riskivad Hiina ja teiste riikide tootjad, kes jätkavad selliste masinate eksporti Venemaale, et nende vastu kehtestatakse niinimetatud USA sekundaarsed sanktsioonid.

Samas võivad osad Hiina tootjad jätkata eksporti Venemaale, sest nad on seotud Hiina sõjaväega ning seega riskivad nagunii tulevikus sanktsioonidega, kui USA ja Hiina suhted peaks halvenema näiteks Taiwani küsimuse tõttu.

Ühtlasi ei kiirusta USA sanktsioonide kehtestamisega Hiina ettevõtete vastu jällegi seetõttu, et nende sanktsioonide kehtestamist ei saaks enam kasutada Hiina mõjutamiseks suhete halvenedes.

Soome keskpanga mõttekoja uuringu järgi kasvas Hiina päritolu potentsiaalse sõjalise otstarbega kaupade hind Venemaa jaoks keskmiselt 78 protsenti alates 2021. aastast. Samade Hiina kaupade ekspordihinnad teistesse riikidesse kasvasid sama ajaga ainult 12 protsenti.

Peking väidab, et see ei ekspordi surmavaid relvi Venemaale ega toeta Kremli sõjapingutusi Ukraina vastu. Samal ajal kritiseerivad Hiina võimud Lääne sanktsioone Venemaa vastu. Hiina ja Venemaa kaubavahetus kasvas järsult pärast täiemahulise sõja algust Ukrainas, ulatudes 200 miljardi dollarini eelmisel aastal.

Arvuti teel juhitavaid freespinke kasutatakse metallitööstuses kõrge täpsuse ja püsiva kvaliteediga keerukate detailide valmistamiseks, mistõttu leiavad nad eriti rakendust sõjatööstuses.

Tegemist on suurte masinatega, mida on raskem smugeldada Venemaale sanktsioone rikkudes nagu on tehtud näiteks kiipidega.

Siiski pole analüütikud seni täheldanud Vene võimude avaldatud propagandavideotes laialdast Hiina CNC pinkide kasutamist Vene sõjatehastes. Seni on kaadritel nähtud ainult Euroopa, Taiwani, Lõuna-Korea ja Jaapani päritolu pinke.

On võimalik, et Vene sõjatööstus ei usalda Hiina toodangu kvaliteeti või tehastel esineb raskusi uutelt tarnijatelt hangitud masinate integreerimiseks olemasolevatesse tootmisprotsessidesse.