Kolmapäev tuleb samuti külm

Külma polaarset õhumassi kandis Baltimaadesse ja Põhja-Euroopasse Lapimaa kõrgrõhkkond Ilm oli väga külm, mitmel pool langesid kraadid alla -20 ning külmatunnet suurendas tugev idapoolne tuul. Ka Skandinaavias oli õhk väga karge - madalaim temperatuur, mis täna Soomes mõõdeti, oli -37,8 kraadi, Rootsis aga lausa -40,5 kraadi.

Kolmapäeval püsib Eesti endiselt arktilise külmaga kõrgrõhuala ning Taani väinadelt Ida- Euroopasse kulgeva madalrõhkkonna piiril. Jätkub külma õhu sissevool ning kraadid langevad mitmel pool veelgi madalamale. Tuul on tugev ja puhanguline ning suurendab tuulekülma mõju.

Neljapäeval püsib sarnane ilm, taevas on selge või vähese pilvisusega, sajuvõimalus on väga väike ning õhutemperatuur on krõbedalt külm. Idapoolne tuul hakkab nõrgenema.

Öö vastu kolmapäeva tuleb sajuta. Taevas on selge ja kohati vähese pilvisusega. Puhub ida- ja kagutuul 4-10, saartel ja rannikul 7-13, puhanguti kuni 18 m/s. Külma on 17 kuni 23 kraadi, Ida-Eestis 23 kuni 29 kraadi, saartel 10 kuni 16 kraadi.

Hommik on mitmel pool selge ja sajuta, ida pool ja Saaremaal vähese ja vahelduva pilvisusega. Tuul puhub idast ja kagust 4-10, saartel ja rannikul 8-14, puhanguti kuni 20 m/s. Külma on -15 kuni -20, Ida-Eestis -20 kuni -29, saartel -8 kuni -14 kraadi.

Ka kolmapäeva päev püsib peamiselt selge ja sajuta. Idakaare tuul on jätkuvalt üsna tugev, puhudes 5-12, saartel ja rannikul 8-14, puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur jääb vahemikku -15 kuni -22 kraadi, Virumaale tuleb külma kuni 25 kraadi. Pehmem on ilm endiselt saartel, kus külma on 9 kuni 14 kraadi.

Neljapäeval ja reedel lisandub Põhjarannikule lund, sisemaal on aga ilm jätkuvalt sajuta. Tuul nõrgeneb, aga pakane püsib. Öised külmakraadid langevad neljapäeval ja reedel 25 kraadini, kohati lausa 30 kraadini. Nädalavahetusel ilm pisut pehmeneb – kraadid tõusevad ja tuul nõrgeneb.