Briti luure: Venemaa võttis kasutusele uue taktika õhurünnakute korraldamisel

Briti luure sõnul võttis Venemaa kasutusele uue taktika drooni- ja raketirünnakute korraldamisel. Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Vene väed liikusid Bahmuti ja Avdijivka suunal edasi. Venemaa võib Ukraina territooriumil massiivseid raketirünnakuid korraldada pikka aega, okupantidel on raketid, mida õhutõrje ei suuda alla tulistada, ütles Ukraina sõjandusekspert.

Oluline 3. jaanuaril kell 16.49:

Briti luure: Venemaa võttis kasutusele uue taktika drooni- ja raketirünnakute korraldamisel

Briti kaitseministeerium teatas kolmapäeval viitega luureandmetele, et Venemaa on vähemalt ajutiselt muutnud lähenemise drooni- ja raketirünnakute korraldamisel Ukraina vastu. Kui varem oli Vene rünnakute sihikul energiataristu, siis nüüd lisandusid sellele rünnakud Ukraina kaitsetööstusele. See viitab Vene sõjaväejuhtkonna arusaamale, et sõda venib veel pikaks ajaks.

Briti analüütikute sõnul suurenes Vene õhurünnakute intensiivsus järsult 29. detsembril. Ilmselt kasutas Venemaa rünnakute korraldamisel kuid järjest varutud ballistilisi ja tiibrakette.

Luure sõnul sihtis Venemaa viimaste päevade õhurünnakutes peamiselt, kuigi mitte ainult Ukraina kaitsetööstust.

Eelmisel talvel toimunud raketirünnakute käigus oli Venemaa sihikul peamiselt energiataristu nagu elektrijaamad ja alajaamad.

Möödunud aasta detsembri alguses tundus, et Venemaa jätkab sääraste sihtmärkide pommitamist, kuid aastavahetusel toimunud rünnakud võivad viidata Vene lähenemise ajutisele muutumisele.

Briti kaitseministeerium järeldab, et Vene õhurünnakuid kavandavad sõjaväeametnikud peavad varasemast olulisemaks Ukraina kaitsetööstuse sihtimist, sest nad valmistavad ette sõja pikaks venimiseks.

Dnipro kohal tulistati alla Vene rakett

Kell 14.00 kolmapäeval teatasid Ukraina võimud Vene raketirünnaku ohust Dnipro linnas. Õhuhäiresireenide töö lõppes kell 14.35 pärast seda, kui linnas kõlasid plahvatused.

Hiljem teatas Ukraina õhuvägi, et kell 14.20 tulistasid Ukraina kaitsjad alla Vene raketi H-59.

Kiiev: Ukraina parandas oma olukorda Novobahmutivkas ja tungis edasi Verboves

Viimase ööpäevaga parandas Ukraina vägi olukorda Avdijivka suunal Novobahmutivkast kagus ja tungis edasi Zaporižžjas Verbove piirkonnas, teatas kolmapäeval Ukraina peastaap.

Tauria väerühma vastutusalas Avdijivka suunal tõrjuti viimase 24 tunni jooksul kaheksa vaenlase rünnakut Novobahmutivka, Berdõtšivi ja Avdijivka lähedal ning 16 rünnakut Donetski oblasti Pervomaiske ja Nevelske piirkonnas. Ukraina üksused parandasid oma taktikalist positsiooni Novobahmutivkast kagus.

Samuti teatatakse, et Zaporižžja suunal tõrjus Ukraina vägi venelaste rünnaku Robotõne lähedal. Verbove piirkonnas tungis Ukraina vägi edasi, sundides vaenlase mõne positsiooni hülgama.

Vene kubernerid: Venemaa piirialasid ja Krimmi tabasid taas Ukraina rünnakud

Krimmi ja kahte Ukrainaga piirnevat Venemaa oblastit tabas kolmapäeval taas rünnakulaine, ütlesid kohalikud ametnikud.

"Olukord Belgorodis on endiselt pinev. Hommikul oli kaks rünnakut," ütles Belgorodi oblasti kuberner Vjatšeslav Gladkov.

Vene õhutõrje teatel tulistati Belgorodi oblasti kohal alla kuus raketti.

Teisipäeval sai selles piirkonnas Ukraina rünnakutes üks inimene surma ja 11 vigastada, ütles Gladkov.

Õhurünnak tekitas purustusi taristule ja põhjustas elektrikatkestusi Belgorodist põhja poole jäävas Kurski oblastis, ütles selle kuberner Roman Starovoit Telegramis.

Annekteeritud Krimmi poolsaarel Sevastopoli lähedal tulistati samuti üks rakett alla, purustustest teateid ei ole, ütles Sevastopoli kuberner.

ISW: Vene väed liikusid Bahmuti ja Avdijivka suunal edasi

1. ja 2. jaanuaril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed tungisid edasi Bohdanivka suunas. Asula paikneb Bahmuti põhjatiival. Ukraina ja Venemaa allikad väitsid, et Venemaa jätkab Khromove piirkonnas Ukraina positsioonide ründamist. Samas piirkonnas tegutsevad ka Vene õhudessantväelased. Vene blogijad väitsid, et õhudessantväelased suutsid piirkonnas edasi liikuda, ISW teatas siiski, et pole veel olemas geolokatsiooniga kaadreid, mis kinnitaksid, et Vene väed suutsid Khromove lähistel edasi liikuda. Ägedad lahingud käivad ka Bahmuti lõunatiival, Kliššivka ja Andrijivka lähedal.

Vene väed üritavad endiselt ümber piirata Avdijivka linna, kandes samas suuri kaotusi. 31. detsembril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid edasi Stepove suunal. Üks Vene blogija väitis veel, et Vene väed liikusid edasi Avdijivkast loodesse jäävate asulate suunas. Ukraina ja Vene allikad kinnitasid, et ägedad lahingud käivad Avdijivka koksitehase lähistel. Venemaa väed üritavad ka tööstuspiirkonnas edasi liikuda.

Ekspert: Venemaa võib pikka aega massiivseid rünnakuid korraldada

Venemaa võib Ukraina territooriumil massiivseid raketirünnakuid korraldada pikka aega, okupantidel on raketid, mida õhutõrje ei suuda alla tulistada, ütles Ukraina sõjandusekspert.

"Ma arvan, et kahjuks on venelastel piisavalt ressursse, et hoida sellist tempot Ukraina territooriumi massiivsel ründamisel vähemalt kevadeni, sest tootmisnäitajaist hoolimata suudavad nad korraga välja lasta kuni 100 raketti ning neil jääb endiselt võimekust kui ka varusid kaheks-kolmeks massiivseks rünnakuks. See kehtib pea kõigi nende rakettide kohta," ütles väljaandele Defence Express ekspert Ivan Kiritševski.

Tema hinnangul võisid okupandid koguda ainuüksi Kalibrit kuni 200 ühikut ja nende arsenalis on rakette, mida Ukraina õhutõrje pole veel alla tulistanud.

"Eelkõige H-22/32. See on täiustatud elektroonikaga ümber ehitatud rakett. See rakett suudab tabada kaugelt. Tundub, et just see rakett lendas 29. detsembril Tšerkassõ piirkonda," ütles ekspert.

2. jaanuaril ründas Vene armee Ukrainat Kinžalide ja muude rakettidega. Mitmesse Kiievi piirkonda kukkusid rusud ja puhkes tulekahjusid. Rünnaku ajal tulistas õhutõrje alla üle 60 raketi H-101/H555H-55 ja tosin H-47M2 Kinžali.

Kiievi linnapea Vitali Klõtško ning taustal on näha Vene raketirünnaku tõttu kannatada saanud maja Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Sergei Chuzavkov

Zalužnõi sõnul vajab Ukraina rohkem õhutõrjesüsteeme Patriot

Ukraina relvajõudude ülem Valeri Zalužnõi rõhutas teisipäeval, et Ukraina vajab vaenlase rünnakute tõhusaks tõkestamiseks rohkem õhutõrjesüsteeme Patriot.

Tema sõnul päästsid just need süsteemid Kiievi teisipäeval katastroofist. Tema andmeil tulistasid Ukraina õhujõud Patriotidega alla kõik Kinžali raketid. Kokku tulistas Venemaa välja 10 sellist raketti.

"Ukraina relvajõudude õhujõud tulistasid täna Patriot süsteemiga alla 10 Venemaa aeroballistilist raketti H-47M2 Kinžal kümnest. See on rekord. Kui raketid oleksid sihtmärki tabanud, olnuks tagajärjed katastroofilised," märkis Zalužnõi.

Zalužnõi avaldas tänu partneritele Patriotide eest ja rõhutas, et Ukraina vajab rohkem õhutõrjesüsteeme.

"Pole põhjust arvata, et vaenlane sellel peatub. Seetõttu vajame nende jaoks rohkem süsteeme ja laskemoona," ütles Zalužnõi.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 680 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 361 500 (võrdlus eelmise päevaga +680);

- tankid 5990 (+0);

- jalaväe lahingumasinad 11 107 (+7);

- suurtükisüsteemid 8546 (+15);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 945 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 629 (+3);

- lennukid 329 (+0);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 6748 (+36);

- tiibraketid 1783 (+73);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 11 391 (+26);

- laevad / paadid 23 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 1298 (+14).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.