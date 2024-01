Narvas langes õhutemperatuur –27,3 kraadini

Tajutav temperatuur kella 7 ajal oli Narvas –30,6 kraadi.

Mitteametlikel andmetel jahtus õhk Virumaal kohati -30 kraadi ligi. Tajutav temperatuur oli -25...-34 kraadi.

Lääne-Virumaa idaosas asuvas Tudu hüdromeetriajaamas jahtus õhk -29,8 kraadini, aga tegemist on hüdromeetriajaamaga, mis asub tunduvalt madalamal, kuhu külm õhk valgub kokku. See ei ole meteoroloogiajaam, mistõttu seda rekordite hulka ei loeta, aga on mainimist väärt.

Tallinnas oli kella 7 ajal külma –18,7 kraadi (tajutav õhutemperatuur –27,4), Tartus –20,8 kraadi (tajutav –28,0), Pärnus –17,6 kraadi (tajutav –27,5), Võrus –21,8 kraadi (tajutav –29,6), Viljandis –19,9 kraadi (tajutav –28,4), Haapsalus –18 kraadi (tajutav –27,3) ja Kuressaares –12,3 kraadi.

Kolmapäeval tuleb Eestis selge, kohati vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades rannikul sajab kerget lund. Puhub ida- ja kagutuul 5–12, saartel ja rannikul 8–14, puhanguti kuni 21 m/s. Õhutemperatuur on –15...–20, Ida-Eestis kuni –23, saartel –7...–14 kraadi.