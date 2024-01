Peep Aru lahkub Viljandi linnavolikogust ja poliitikast

Viljandi linnavolikogu reformierakondlasest volikogu aseesimees Peep Aru astub kohalt tagasi ja lahkub volikogust, et pärast 30 aastat poliitikuna tegutsemist iseendale ja perele pühenduda.

"Et proportsionaalselt on seda järelejäänud aega suhteliselt vähe, siis mõtlesin, et vaataks – nagu meie president – vahetevahel kaugusesse, molutaks ja põhimõtteliselt tegeleks iseenda, oma pere, kodu, lapselaste ja sõpradega," lausus 70-aastane Peep Aru maakonnalehele Sakala.

Praegu ei ole veel kindel, kellest saab Peep Aru järel linnavolikogu aseesimees ning läbirääkimised jätkuvad 2024. aasta alguses.

Peep Aru on olnud Viljandi linnapea aastatel 1999–2003 ja 2005–2007. Ta oli regionaalminister Mart Siimanni valitsuses aastatel 1997–1999 ning riigikogu liige selle X, XI, XII ja XIII koosseisus. Aru oli 1995–2001 Koonderakonna liige ja on 2002. aastast Reformierakonna liige.