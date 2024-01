Türgi blokeeris Ukrainale antud miinilaevade liikumise läbi Bosporuse

Suurbritannia lubas detsembris, et annab Ukrainale kaks miinijahtijat. Teisipäeval teatas aga Türgi presidendi Recep Tayyip Erdogani büroo, et selliste laevade üleandmine rikub Montreux' konventsiooni, mis hõlmab laevade rahuaegset vaba liikumist läbi Dardanellide ja Bosporuse väina

1936. aasta rahvusvahelise lepingu kohaselt kontrollib Türgi Bosporuse väina. Lepingut nimetatakse ka Montreux konventsiooniks. Leping annab Türgile õiguse teatud tingimustel blokeerida teiste riikide sõjaväelaevade sisenemist Mustale merele.

Türgi proovib praegu säilitada suhteid nii Moskva kui ka Kiieviga. Väinad on aga ainus meretee Musta mere äärde, Türgi on ka NATO liige.

"Asjasse puutuvaid liitlasi on nõuetekohaselt teavitatud, et Suurbritannia poolt Ukrainale antud miinijahtijad ei pääse läbi Türgi väina seni, kuni sõda kestab," teatas Türgi.

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et London eeldas juba varem, et Ankara ei lase neid miinijahtijaid Mustale merele. Suurbritannia tahab aga ka pärast sõda jätkata Ukraina mereväega koostöö tegemist. Need miinijahtijad tugevdaksid seega Ukraina merendusvõimekust pikemas perspektiivis.