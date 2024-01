USA armee: huthid ründasid taas kaubalaevasid Punasel merel

UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations) teatas varem, et on saanud teateid kuni kolmest plahvatusest, mis kärgatas 1–5 meremiili kaugusel Eritrea ja Jeemeni ranniku vahel liikunud kaubalaevast.

"Kapten teatab, et alus ja meeskond ei ole praegu vigastatud," teatas Briti kuningliku mereväe juhitav agentuur lühisõnumis.

USA Keskväejuhatus (CENTCOM) teatas hiljem, et huthid tulistasid kaks laevavastast ballistilist raketti piirkonda, kus oli mitu kaubalaeva, kuid ükski neist pole kannatada saamisest teatanud.

"See ebaseaduslik tegevus ohustab kümnete süütute meremeeste elusid ja häirib rahvusvahelist kaubandust," teatas CENTCOM X-is (varem Twitter) ja lisas, et see oli 24. rünnak kaubalaevanduse vastu Punasel merel alates 19. novembrist.

ÜRO Julgeolekunõukogu koguneb kolmapäeval arutama rahvusvahelise rahu ja julgeoleku tagamist, Prantsuse diplomaatide sõnul käsitletakse kohtumisel huthide hiljutisi rünnakuid.

Jeemeni Iraani toetatud huthi mässulised on viimastel nädalatel võtnud droonide ja rakettidega sihikule kaubalaevad, mis läbivad Punast merd Adeni lahega ühendava Bab el-Mandebi väina.

Huthid on hoiatanud, et võtavad sihikule Punasel merel seilavad laevad, millel on side Iisraeliga.

Rünnakud ohustavad transiiditeed, mida läbib kuni 12 protsenti üleilmsest kaubavahetusest. Need on sundinud Ühendriike moodustama rahvusvahelise mereväe rakkerühma Punase mere laevanduse kaitsmiseks.

Piirkonnas patrullivad USA, Prantsusmaa ja Briti sõjalaevad on alla tulistanud mitmeid rakette ja droone.

Pühapäeval teatas USA sõjavägi, et lasi Taani laevandushiiu Maerski konteinerlaevale tehtud rünnaku järel põhja kolm huthide paati.

Mässuliste sõnul hukkus vahejuhtumis kümme nende võitlejat.