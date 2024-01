Põhja-Rootsis langes õhutemperatuur –43,6 kraadini

Põhja-Rootsis paugub käre pakane. Rootsi meteoroloogia instituudi prognoosi kohaselt kestab väga külm ilm nädala lõpuni.

Külma ilmaga on hädas ka Eesti ja Soome. Möödunud südaööl langes õhutemperatuur Narvas –27 kraadini. Põhja-Soomes jäävad külmakraadid 20 ja 35 kraadi vahele.

Eesti külmarekord on –43,5 kraadi, mis sündis 1940. aasta 17. jaanuaril. Soome ametlik rekord on aga aastast 1999, see oli –51,5 kraadi.