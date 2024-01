E-tervise strateegiajuhina alustab Jaanika Merilo

Sotsiaalministeeriumi innovatsiooniala asekantsler Nele Labi teatas, et Eesti e-tervis on maailmas tuntud edulugu ja et selle süsteemidega käiakse pidevalt tutvumas kõikjalt, sealhulgas riikidest, mis on ise digitaalselt väga arenenud.

"Oleme eeskujuks ja tahame seda jätkuvalt olla, mistõttu peame praegusel digitaalselt murrangulisel ajal olema väga ettenägelikud ja konstruktiivsed. Jaanika on e-tervise arenguid näinud nii Eestis kui Ukrainas ning viimase aasta jooksul just tervise andmete arengute läbirääkimistel Eesti eest seisnud. Tema pühendumus ja motivatsioon annavad julguse uskuda, et ühised prioriteedid saavad kokku lepitud ja hoo sisse," sõnas asekantsler Labi.

Varem sotsiaalministeeriumis innovatsiooninõunikuna töötanud Merilo on ühtlasi ka Ukraina digiministri nõunik ning omandanud magistrikraadi just e-tervise juhtimise erialal.

"E-tervises on praegu nii maailmas kui ka Eestis toimumas huvitavad arengud. Uued tehnoloogiad ühes tehisintellektiga saavad aidata muuta protsesse efektiivsemaks ja vähendada koormust meditsiiniala töötajatele kui ka luua uusi personaalmeditsiini lahendusi. Üha rohkem areneb piiriülene terviseandmete vahetus, mis teeb mugavamaks reisimise ja töötamise ajal arstiabi saamise välismaal, samuti ka väliskülalistele ja põgenikele arstiabi pakkumise Eestis. Olen siiralt tänulik väljakutse ja võimaluse eest koordineerida eriti nii huvitavatel aegadel Eesti e-tervise strateegiat," sõnas Jaanika Merilo.

E-tervise strateegiajuhi roll on koos valdkonna osapooltega kokku leppida arengusuunad, leida prioriteetsetele suundadele rahastusvõimalused ja kaasata tegevusteks kompetentne meeskond.