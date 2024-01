Tõll abistab jäävangi jäänud Soome kaubalaeva

TS Laevade laevandusvaldkonna juhi Kuldar Kivro sõnul on jääolud väinameres rasked, seetõttu eskordib Tõll kaubalaeva uuesti tuldud teed tagasi, et see saaks teekonda jätkata ümber Saaremaa Soome poole. Laevaliiklus Kuivastu-Virtsu liinil on graafikus, liini teenindab parvlaev Piret. Intervjuu Kuldar Kivroga tegi Margus Muld