Keskerakonna hinnangul on suurem erakonnast lahkumise laine möödas

Keskerakonna endine esimees Jüri Ratas, kes süüdistas oma peamist konkurenti Europarlamendi valimistel Yana Toomi Eesti riigiga kohut käivate mittekodanike rahalises toetamises, tunnistab, et erakonnas ei ole ühtset meeskonda ning seni lahkujad on peamiselt eestikeelsed parteiliikmed.

"Neid lahkujaid on olnud erakonna jaoks märkimisväärselt ja need lahkumised on peamiselt eesti emakeelega liikmeskonna hulgast, mis näitab ka meie toetusreitinguid täna, kui räägime eestikeelsete valijate toetusest. See ei olegi erinevate leeride küsimus, vaid see näitab, kui kindlalt nähakse Keskerakonda ka homses päevas Eesti poliitikas. Lahkujaid võib muidugi veel olla," ütles Ratas.

Samas ütleb Ratas, et tema esialgu erakonnast lahkuda ei kavatse. "Eks väga paljud, kaasa arvatud ka mina, küsivad seda küsimust, kas erakond on Eesti poliitikas tõsiseltvõetav ka homsel ja ülehomsel päeval. Aga kui küsida, kas ma täna kuhugi lahkun või on plaanis seda teha, siis hetkel ei ole."

Yana Toom ütleb, et temast teisiti mõtlejate grupp erakonna sees on väike. "Meil on see probleem, et on mingi seltskond – minu hinnangul päris väike, aga ta on olemas – kes kuidagi ei suuda ennast adapteerida selle kongressi otsusega, mis langetati septembris."

Toom usub, et suuremat Keskerakonnast lahkumist enam ei tule. "Ma usun, et suur laine on juba olnud, nii et sellist suurt äraminekut ei peaks tulema, sest me oleme kõik professionaalid ja kõik saavad ju aru, et ega neid ülejooksikuid keegi ei soosi, olgem ausad," sõnas ta.

Eesti Ekspressi poliitikaajakirjanik Urmas Jaagant nendib, et pinged on vindunud Keskerakonnas samal tasemel uue esimehe valimisest saadik.

"Praegu ei ole vähemalt avalikult näha, et see kuidagi pingelisemaks oleks läinud. Leerid on need samad, mis kujunesid välja juba siis kui valiti uut esimeest. Eks natuke teeb naljakaks olukorra see, et see, mida Yana Toom on teinud, on teinud ju pikka aega ja ta pole teinud sest ka suurt saladust ja sellest ka varem meedias kirjutatud, aga siis see ei häirinud neid, kes praegu leiavad, et see on moraalselt vastuvõetamatu," ütles Jaagant.

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart on hoidunud Ratase ja Toomi vastasseisus seisukohta võtmast ning ei olnud ka kolmapäeval "Aktuaalsele kaamerale" kommentaarideks kättesaadav.