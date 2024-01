Pakane püsib nädala lõpuni

Pakane püsib, sest õhuruumis on võrdse jõuga rõhkkonnad - Karjala kohal kõrgrõhuala, Taani lähistel aktiivne madalrõhkkond.

Neljapäeval katab Euroopa põhjaalasid ikka kõrgrõhuala ja selle serva mööda lisandub idakaarest arktilist külma. Karmimaks muudab tunde tugev ida- ja kirdetuul. Tuult hoiab üleval survet avaldav madalrõhkkond, mis tuleb Poola kohale. Keeris on kaugel ja selle tihe sadu meile ei jõua, õhutemperatuur jääb enamasti alla -20 piiri.

Reedel tuleb madalrõhkkond meile lähemale ja lumepilved laotuvad üle maa ja teeb tuisku, sest idakaare tuul on veel üsna tugev. Lisab jäist hingust ka krõbedale külmale.

Ööl vastu neljapäeva jõuab Eesti lõunaserva pilvi, millest tuleb kerget lund ja teeb ka tuisku. Suurem osa maast on aga selge taevaga ja sajuta. Õhutemperatuur langeb saartel kuni -20, mandril -25, Kirde-Eestis -30 kraadini. Ida- ja kirdetuul lisab omalt poolt kõledust, puhanguid on 12, rannikul kiirust kuni 15, puhanguid kuni 21 m/s.

Neljapäeva hommikul on põhja pool selgem, lõuna pool pilvine. Kohati pudeneb nõrka lund. Puhub tugev ida ja kirdetuul, puhanguid on 12, rannikul kuni 21 m/s. Õhutemperatuur on saartel kuni -20, mandril kuni -25, Virumaal ja Peipsi ääres kuni -30 kraadi.

Päeval lisandub pilvi. Kerget lund sajab põhiliselt saartel ja Eesti lõunaservas. Ida- ja kirdetuulel on puhanguid 12, rannikul kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on -15 kuni -20, Virumaal ja Peipsi ääres kuni -25 kraadi.

Käre külm püsib nädala lõpuni. Öösiti on kuni -25 kraadist, Eesti ida- ja lõunaservas kuni -30 kraadini pakast, päevane tõus piirdub -15 kuni -21 kraadiga. Pühapäeva päeval peletab loodevool arktilise külma ja õhutemperatuur veidi tõuseb.

Esmaspäev tuleb juba leebem ja mõõduka talvekülmaga. Lumelisa saame reedel ja ööl vastu laupäeva.