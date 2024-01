Washington: USA ja Iisrael pole Iraani ohvriterohkete plahvatuste taga

"USA ei olnud sellega ühelgi viisil seotud ning igasugune väide vastupidises on naeruväärne," ütles välisministeeriumi kõneisik Matthew Miller.

"Meil ei ole mingit põhjust arvata, et Iisrael oli selle plahvatusega seotud," lisas Miller.

Plahvatused Soleimani tapmise aastapäeval leidsid aset päev pärast arvatavat Iisraeli rünnakut, milles hukkus Liibanoni pealinna Beiruti lõunaosas palestiina äärmusrühmituse Hamas asejuht Saleh al-Aruri.

Miller ei kinnitanud otseselt Iisraeli vastutust selle rünnaku eest ega ka toetanud toimunut, kuid märkis, et Aruri oli "brutaalne terrorist, kelle kätel oli tsiviilisikute verd".

Miller hoiatas edasise eskalatsiooni eest regioonis.

"See ei ole kellegi huvides, ei ühegi regiooni riigi ega ühegi maailma riigi huvides näha selle konflikti eskaleerumist veelgi kaugemale sellest, kus see juba on," lausus Miller.

Iraani presidendi nõunik aga süüdistas USA-d ja Iisraeli plahvatustes.

"Washington ütleb, et USA-l ja Iisraelil ei olnud rolli terrorirünnakus Kermanis, Iraanis. Tõesti? Rebane tunneb oma pesa lõhna kõigepealt," kirjutas Mohammad Jamshidi suhtlusplatvormil X.

"Ärgu olgu siin kaksipidi mõistmist. Vastutus nende kuritegude eest lasub USA ja sionistlikul režiimil ning terrorism on lihtsalt vahend," lisas Mohammad Jamshidi.

Iraani kõrgeim usujuht ajatolla Ali Khamenei lubas kolmapäeval anda karmi vastuse süüdlastele.

"Iraani rahva kurjad ja kuritegelikud vaenlased korraldasid taas katastroofi ja saatsid Kermanis märtrisurma suure arvu kalleid inimesi," ütles Khamenei avalduses.

USA ametnik: Iraani plahvatused tunduvad olema IS-i stiilis rünnak

Kaksikplahvatused, mis surmasid Iraani kindrali haua lähistel üle saja inimese, tundub olema terrorirünnak nagu need, mida on korraldanud äärmusrühmitus Islamiriik, teatas kolmapäeval USA kõrge ametnik.

"See näib olema terrorirünnak, selline, mida ISIS on varem korraldanud, ning see on hetkel jätkuvalt meie arvamus," ütles president Joe Bideni administratsiooni ametnik ajakirjanikele.

Üks USA ametnik teatas samuti, et välisminister Antony Blinken suundub neljapäeval uuele kriisireisile Lähis-Itta, kuna suurenevad kartused piirkondliku eskalatsiooni pärast ligi kolm kuud kestnud Iisraeli-Hamasi sõjas