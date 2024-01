Ukraina luure süütas Venemaa lennuväljal hävitaja-pommitaja Su-34

Oluline 4. jaanuaril kell 15.24:

- Ukraina ülemraada menetleb mobilisatsioonieelnõu;

- Ukraina GRU süütas Venemaa lennuväljal hävitaja-pommitaja Su-34;

- Venemaa jätkab Bahmuti ja Avdijivka suunal ägedat pealetungi;

- Venemaa ründas rakettidega Harkivit;

- NATO ja Ukraina arutavad järgmisel nädalal õhukaitset;

- Ukraina ohvitser: Ukraina mobiilsel õhutõrjel on moona veel mõneks suurrünnakuks;

- Kiiev: Vene häkkerid murdsid Kyivstari süsteemi sisse eelmise aasta mais, ulatuslik rünnak toimus alles detsembris;

- Kuleba: läänel on piisavalt ressursse Kiievile vajaliku abi andmiseks;

- Venemaa korraldas Ukraina Donetski oblastis raketirünnaku Kurahhovole.

Ukraina ülemraada menetleb mobilisatsioonieelnõu

Ukraina ülemraada riikliku julgeoleku, kaitse- ja luurekomisjon alustas neljapäeval uue mobilisatsiooniseaduse eelnõu läbivaatamist, edastas portaal Unian erakonna Rahva Teener parlamendifraktsiooni esimehe David Arahamia Telegrami sõnumi.

"Komisjon alustas täna uue mobilisatsiooniseaduse menetlemist. Arutelu Ukraina relvajõudude väejuhatuse ja kaitseministeeriumi esindajatega kestab veel mitu päeva. Valijatelt on saadikutele tulnud mobilisatsiooni kohta palju küsimusi, Zalužnõi, Šaptala ja minister Umerov tulid komisjoni neile vastama," märkis ta viitega relvajõudude ülemjuhatajale kindral Valeri Zalužnõile, kindralstaabi ülemale kindralleitnant Serhi Šaptalale ja kaitseminister Rustem Umerovile.

Arahamia lisas, et teavitab eelnõu menetlemise käigust komisjoni.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles 19. detsembril 2023. aasta tulemusi käsitleval pressikonverentsil, et sõjavägi tegi ettepaneku mobiliseerida täiendavalt 450 000 kuni 500 000 inimest.

Valitsuskabinet esitas 25. detsembril ülemraadale mobilisatsioonieelnõu. Dokument näeb ette mitu muudatust alates mobilisatsiooniea langetamisest kuni vastutuseni sõjaväe värbamispunkti ilmumata jätmise eest.

Varem väitis parlamendiliige Marjana Bezugla, et sõja ajal on võimatu demobiliseerida täielikult teatud aja ärateeninud sõjaväelasi. Kuid täiesti võimalik on tagada üksuste õiglane rotatsioon.

Samal ajal peab Bezugla õigust "erruminekut pärast mobiliseerimist teatud aja ärateenimisel" täiesti "töötavaks võimaluseks". Tema sõnul on praegu neile, kes on teeninud 18 kuud või 24 kuud, sellist õigust võimatu anda. Kuid süü selle eest veeretas ta Ukraina relvajõudude juhtkonna ja eriti ülemjuhataja Valeri Zalužnõi kaela.

Ukraina GRU süütas Venemaa lennuväljal hävitaja-pommitaja Su-34

Ööl vastu neljapäeva põles Venemaal Tšeljabinskis Šagoli lennuväljal hävitaja-pommitaja Su-34, kirjutas portaal Unian.

Erioperatsiooni Venemaal korraldas Ukraina kaitseministeeriumi luurepeavalitsus GRU, kirjutab Ukrainska Pravda viidates allikale eriteenistuses.

"Tõdeme, et vaenlase lennuk põles maha," ütles väljaandega vestelnu. Tema sõnul on selle taga GRU.

Väärib märkimist, et Šagol on sõjaväe lennuväli, mis asub Tšeljabinski linnast loodes. Seal baseerub Tšeljabinski lendurikooli 108. õppepolk ja Venemaa õhu- ja kosmosejõudude 2. segaõhudiviisi 21. segaõhupolk.

Varem kirjutas Unian, et Ukraina relvajõud tulistasid kolme päeva jooksul alla neli Vene Su-34, mida peetakse Venemaa õhujõudude parimateks hävitaja-pommitajateks. See on Venemaa arsenalis ainus lennukitüüp, mis suudab sihtmärke kiiresti tuvastada ja rünnata.

Vene õhujõud "püüavad peaaegu kindlasti minimeerida nende kallite ja keerukate lennukite edasist kaotamist."

Asjatundjad märgivad, et nelja Vene hävitaja-pommitaja Su-34 ja veel ühe Vene mitmeotstarbelise hävitaja Su-30 hävitamine on venelastele valus kaotus ja vapustus.

Venemaa jätkab Bahmuti ja Avdijivka suunal ägedat pealetungi

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Vene väed jätkavad Bahmuti ja Avdijivka suunal ägedat pealetungi.

Üks Vene sõjablogija väitis 3. jaanuaril, et Vene väed liikusid Bahmuti põhjatiival edasi. ISW teatas, et pole veel olemas geolokatsiooniga kaadreid, mis kinnitaksid, et Vene väed suutsid piirkonnas edasi liikuda. Ukraina maavägede juhataja Oleksandr Sõrskõi teatas, et Bohdanivka ümbruses käivad ägedad lahingud ning Vene väed üritavad edasi liikuda Tšassiv Jari suunas. Ägedad lahingud käivad endiselt ka Bahmuti lõunatiival, Kliššivka ja Andrijivka lähedal.

ISW vahendas, et Vene väed liikusid veidi edasi ka Avdijivka suunal. 3. jaanuaril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid edasi Pervomaiske lähistel. Vene blogijad väidavad veel, et Vene väed liikusid edasi Stepove suunas.

Ukraina ohvitser: Ukraina mobiilsel õhutõrjel on moona veel mõneks suurrünnakuks

Kiievi mobiilsel õhutõrjel on piisavalt laskemoona, et vastu panna veel mitmele võimsale rünnakule, ent seejärel läheb vaja rohkem lääneriikide abi, ütles kõrge sõjaväeülem kolmapäeval.

Läinud aasta lõpus korraldas Venemaa oma suurima tiibraketi- ja droonirünnaku alates sissetungi algusest ning pommitas nüüd sel nädalal uuesti teisipäeval pealinna Kiievit ja riigi suuruselt teist linna Harkivit, kus hukkus viis ja said viga kümned inimesed.

"Praegune olukord inimliigutatavate õhutõrjesüsteemidega mobiilsete õhukaitserühmade puhul on selline, et jagub piisavalt laskemoona, et panna vastu mõnele järgmisele võimsale rünnakule," ütles Ukraina kaitseväe ühendjõudude ülem kindralleitnant Serhi Najev.

Ent paraku on tema sõnul vaja pikema aja peale planeerimisel lääneriikide abi raketivaru täiendamiseks.

Najevi alluvuses on Kiievi ja Ukraina põhjaosa mobiilsed õhukaitseüksused, mis on relvastatud sagemini liikursuurtükkide kui suuremate süsteemidega nagu Patriot.

"Prioriteet on rohkem laskemoona," ültes ta, kuna venelased "tahavad tõega kurnata välja meie õhukaitsesüsteemi".

"Mõistagi tahaksime me rohkem rakette Patriotide jaoks ja süsteeme endid," ütles ta viitega suuremate USA antud maa-õhk tüüpi raketisüsteemidele, mis Ukraina sõnul tõid teisipäeval alla 10 ballistilist raketti Kinžal.

Kiievi sõnul näitavad viimased rünnakulained selgelt, et lääneriigid peavad kiirendama õhutõrjevarustuse, lahingdroonide ja kaugmaarakettide tarneid.

NATO ja Ukraina arutavad järgmisel nädalal õhukaitset

NATO ja Ukraina suursaadikud kogunevad järgmisel nädalal kohtumisele, et arutada Ukraina õhukaitset ning Kiievi soovi saada kiiremini õhutõrjesüsteeme Venemaa viimase aja ulatuslike raketi- ja droonirünnakute tõrjumiseks, teatas allianss neljapäeval.

Venemaa on aastavahetusel ja sellele järgnenud päevadel teinud Ukrainale suurimaid õhurünnakuid alates kallaletungist 2022. aasta veebruaris.

"NATO peasekretär Jens Stoltenberg kutsub järgmiseks kolmapäevaks kokku NATO-Ukraina nõukogu kohtumise," ütles alliansi pressiesindaja Dylan White.

"Kohtumine peetakse suursaadikute tasemel ja kutsutakse kokku Ukraina palvel seoses Venemaa äsjaste raketi- ja droonirünnakutega Ukraina tsiviilelanikele, linnadele ja küladele," lisas White.

Kiiev: Vene häkkerid murdsid Kyivstari süsteemi sisse eelmise aasta mais, ulatuslik rünnak toimus alles detsembris

Ukraina sideteenusepakkujat Kyivstari tabas 12. detsembrilVene küberrünnak, mis põhjustas mobiilside- ja internetikatkestusi üle Ukraina ning ka probleeme õhuhäirete edastamisega. Rünnakust teatas ka üks Ukraina suurimaid panku Monobank. Ukraina julgeolekuteenistuse SBU teatas neljapäeval, et häkkerid tungisid süsteemi sisse juba mais, vahendas Ukrainska Pravda.

Ettevõttel on Ukrainas 24 miljonit mobiilsideteenuse klienti ja üle miljoni koduse interneti klienti.

Venemaa ründas rakettidega Harkivit

Venemaa ründas kolmapäeva hilisõhtul rakettidega Harkivit. Harkivi oblasti kuberner teatas, et Venemaa ründas rakettidega S-300 ning kahjustada sai ka Harkivi kesklinna tsiviiltaristu.Esialgsetel andmetel inimesed kannatada ei saanud, vahendas The Kyiv Independent.

Harkivi linn asub vaid 30 kilomeetri kaugusel Venemaa ja Ukraina piirist.

Kuleba: läänel on piisavalt ressursse Kiievile vajaliku abi andmiseks

Ukrainale vajaliku abi andmiseks on ressursse piisavalt, Lääs peab ainult hakkama uskuma endasse ja oma võimesse võita, ütles kolmapäeval Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba.

"Ukraina ja tema praeguste liitlaste sisemajanduse kogutoodang (SKT) kokku on 21 korda suurem kui Venemaa ja tema väga väheste liitlaste SKT. See tähendab, et ressursse Ukrainale vajaliku abi andmiseks on piisavalt," ütles Kuleba kolmapäeval uudistekanali CNN ankrule Christine Amanpourile antud intervjuus.

"Lääs peab ainult hakkama uskuma endasse ja oma võimesse võita. Ja, loomulikult, omab aeg tähtsust. Me ei saa istuda ja oodata, kuni jätkuvad lõputud arutelud. Seepärast kutsume kõiki partnereid kiirendama otsuste tegemist, mida pole seni tehtud või mis on tegemisel," ütles Ukraina välisminister intervjuus.

Ta rõhutas, et Lääs on juba tõestanud oma võimet kaitsta demokraatiat.

"Praegu on meil vaja suurendada jõupingutusi ja kiirendada otsuste elluviimist," ütles Kuleba.

Venemaa korraldas Ukraina Donetski oblastis raketirünnaku Kurahhovole

Vene vägi korraldas ööl vastu neljapäeva Ukraina Donetski oblastis raketirünnaku Kurahhovole, hävinesid lasteaed ja kool, teatas oblasti sõjaline administratsioon.

"Kurahhovo kesklinn raketilöögi all. Kesköö paiku saatsid venelased linnale raketid - hävitasid lasteaia, kooli, ambulatooriumi ja kohviku. Lisaks sellele sai kannatada arvukalt mitmekorruselisi maju," kirjutas oblasti sõjalise administratsiooni juht Vadim Filaškin oma Telegrami-kanalis.

Esialgsetel andmetel inimesed kannatada ei saanud.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 780 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 362 280 (võrdlus eelmise päevaga +780);

- tankid 6002 (+12);

- jalaväe lahingumasinad 11 128 (+21);

- suurtükisüsteemid 8574 (+28);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 947 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 630 (+1);

- lennukid 329 (+0);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 6753 (+5);

- tiibraketid 1785 (+2);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 11 423 (+32);

- laevad / paadid 23 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 1304 (+6).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.