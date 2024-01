Oluline 4. jaanuaril kell 5.55:

- Venemaa jätkab Bahmuti ja Avdijivka suunal ägedat pealetungi;

- Venemaa ründas rakettidega Harkivit;

- Kuleba: läänel on piisavalt ressursse Kiievile vajaliku abi andmiseks;

- Venemaa korraldas Ukraina Donetski oblastis raketirünnaku Kurahhovole.

Venemaa jätkab Bahmuti ja Avdijivka suunal ägedat pealetungi

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Vene väed jätkavad Bahmuti ja Avdijivka suunal ägedat pealetungi.

Üks Vene sõjablogija väitis 3. jaanuaril, et Vene väed liikusid Bahmuti põhjatiival edasi. ISW teatas, et pole veel olemas geolokatsiooniga kaadreid, mis kinnitaksid, et Vene väed suutsid piirkonnas edasi liikuda. Ukraina maavägede juhataja Oleksandr Sõrskõi teatas, et Bohdanivka ümbruses käivad ägedad lahingud ning Vene väed üritavad edasi liikuda Tšassiv Jari suunas. Ägedad lahingud käivad endiselt ka Bahmuti lõunatiival, Kliššivka ja Andrijivka lähedal.

ISW vahendas, et Vene väed liikusid veidi edasi ka Avdijivka suunal. 3. jaanuaril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid edasi Pervomaiske lähistel. Vene blogijad väidavad veel, et Vene väed liikusid edasi Stepove suunas

Venemaa ründas rakettidega Harkivit

Venemaa ründas kolmapäeva hilisõhtul rakettidega Harkivit. Harkivi oblasti kuberner teatas, et Venemaa ründas rakettidega S-300 ning kahjustada sai ka Harkivi kesklinna tsiviiltaristu.Esialgsetel andmetel inimesed kannatada ei saanud, vahendas The Kyiv Independent.

Harkivi linn asub vaid 30 kilomeetri kaugusel Venemaa ja Ukraina piirist.

Kuleba: läänel on piisavalt ressursse Kiievile vajaliku abi andmiseks

Ukrainale vajaliku abi andmiseks on ressursse piisavalt, Lääs peab ainult hakkama uskuma endasse ja oma võimesse võita, ütles kolmapäeval Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba.

"Ukraina ja tema praeguste liitlaste sisemajanduse kogutoodang (SKT) kokku on 21 korda suurem kui Venemaa ja tema väga väheste liitlaste SKT. See tähendab, et ressursse Ukrainale vajaliku abi andmiseks on piisavalt," ütles Kuleba kolmapäeval uudistekanali CNN ankrule Christine Amanpourile antud intervjuus.

"Lääs peab ainult hakkama uskuma endasse ja oma võimesse võita. Ja, loomulikult, omab aeg tähtsust. Me ei saa istuda ja oodata, kuni jätkuvad lõputud arutelud. Seepärast kutsume kõiki partnereid kiirendama otsuste tegemist, mida pole seni tehtud või mis on tegemisel," ütles Ukraina välisminister intervjuus.

Ta rõhutas, et Lääs on juba tõestanud oma võimet kaitsta demokraatiat.

"Praegu on meil vaja suurendada jõupingutusi ja kiirendada otsuste elluviimist," ütles Kuleba.

Venemaa korraldas Ukraina Donetski oblastis raketirünnaku Kurahhovole

Vene vägi korraldas ööl vastu neljapäeva Ukraina Donetski oblastis raketirünnaku Kurahhovole, hävinesid lasteaed ja kool, teatas oblasti sõjaline administratsioon.

"Kurahhovo kesklinn raketilöögi all. Kesköö paiku saatsid venelased linnale raketid - hävitasid lasteaia, kooli, ambulatooriumi ja kohviku. Lisaks sellele sai kannatada arvukalt mitmekorruselisi maju," kirjutas oblasti sõjalise administratsiooni juht Vadim Filaškin oma Telegrami-kanalis.

Esialgsetel andmetel inimesed kannatada ei saanud.