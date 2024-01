Endover võttis ühisrahastuse kaudu 785 000 eurot kõrge intressiga laenu

Kinnisvaraarendaja Endover laenas ühisrahastusplatvormi Estateguru kaudu ligi 12-protsendilise intressiga 785 000 eurot, et tasuda varasemaid kohustusi, kuid ettevõtte teatel ei tähenda see rahalisi raskusi, vaid tegu on nende tavapärase praktikaga.

Kinnisvaraarendaja Endover lisas 21. detsembril ühisrahastusplatvormile Estateguru 785 000 euro suuruse laenusoovi, et saadud rahaga tasuda varasemaid kohustusi ja jätkata ehitustöid, kirjutas Ehitusleht.

Endover pakkus investoritele intressi 11,5 protsenti aastas, neile, kes olid valmis laenama 15 000 eurot või rohkem, lubas arendaja 12 protsenti aastas ja 50 000 euro või sellest suurema summa pakkujatele 12,5 protsenti aastas.

3404 investorit panid vajaliku summa kokku ühe päevaga ning laenu tagatiseks seadis Endover Tööstuse 47 kinnistule hüpoteegi.

ERR uuris Endoverilt, miks kümnete miljonite eurodeni ulatuva portfelliga ettevõte vajab nii kõrge intressiga lühiajalist laenu ehk kas Endover on sattunud raskustesse.

Endoveri tegevjuht Robert Laud ütles, et nad on läbi aegade teinud koostööd suure hulga erinevate finantseerijatega, sealhulgas lisaks pankadele ka ühisrahastusplatvormidega.

"Lisaks oleme teinud ka Baltikumi võlakirjaprogramme. See on taganud meile selle, et me ei ole pidanud sõltuma ainult ühe või paari finantseerija tingimustest ehk on hoidnud meie finantseerimisega seotud riskid madalamad," ütles ta.

Laud lisas, et praegusel juhul oli tegu tavapärase refinantseerimisega, kus olemasolev sildfinantseering, mis oligi võetud perioodiks alates kinnistu omandamisest kuni arendustegevuse alguseni, refinantseeriti arenduslaenu vastu.

"See on tavapärane tegevus. Ühisrahastuse teel oleme rahastanud oma projekte sarnaselt juba peaaegu 10 aastat alates ühisrahastuse võimaluse tekkest," lisas tegevjuht. "Iga projekti puhul valime me enda jaoks kõige optimaalsema finantseerimislahenduse, milleks antud juhul osutus ühisrahastus. Seoses euribori tõusuga ei ole ühisrahastuse efektiivse intressimäära ja pangalaenu intressimäära vahe enam nii oluline. Ühisrahastus aitab projekti ka laiemalt turundada ning tõstab projekti tuntust."

Laud märkis, et Endover lõpetas 2023. aasta läbi aegade paremuselt teise uute müügitehingute mahuga ning umbes 90 protsenti nende portfellis olevate arenduste valmis korteritest ja äripindadest on leidnud omaniku.

Arendus- ja ehitustegevuse jätkub Laua kinnitusel plaanipäraselt Volta kvartalis Põhja-Tallinnas, Rocca Towersi kõrghoonete kvartalis Haaberstis ning Viimsis Haabneemes.