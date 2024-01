Uuring: Koonderakond on endiselt Soome populaarseim partei

Soome populaarseim partei on endiselt Koonderakond, selgub rahvusringhäälingu Yle uuringust. Sotsiaaldemokraadid (SDP) kaotasid toetust, Põlissoomlaste reiting tõusis.

Koonderakonna toetus kasvas kuuga 0,3 protsenti ning Petteri Orpo kodupartei toetus on nüüd 22,9 protsenti.

Veel oktoobris oli Soome kõige populaarsem partei SDP, kuid kaotas novembris selle tiitli Koonderakonnale. Detsembris langes SDP toetus 1,3 protsenti ning erakonna toetus on nüüd 21 protsenti.

SDP kannul on Põlisoomlased, rahandusminister Riikka Purra kodupartei toetus on 17,6 protsenti. Eelmisel kuul oli erakonna toetus 17 protsenti.

Esikolmikule järgneb Keskerakond, mille toetus on 10,1 protsenti.

Vasakliidu toetus on 8,6 protsenti. Soome roheliste populaarsus vähenes 0,7 protsenti ja toetus on nüüd 7,7 protsenti. Soomerootslaste Rahvapartei (RKP) toetus kerkis 0,4 protsenti ning erakonna toetus on 3,9 protsenti.

Küsitlus viidi läbi detsembri lõpus ning jaanuari alguses, uuringus osales 2581 inimest.