Briti Tööerakond võib kärpida oluliselt oma roheinvesteeringute lubadusi

Ühendkuningriigis toimuvad aasta lõpus üldvalimised, mille favoriidiks peetakse küsitluste järgi opositsiooni suurimat jõudu Tööerakonda.

Kui varem lubas Starmer, et erakond võtab võimaliku valimisvõidu järel 28 miljardi naela väärtuses laenu ja suunab need vahendid roheinvesteeringutesse, siis nüüdseks on Briti opositsioonijuht oma seisukoha muutnud.

Neljapäeval Bristoli linnas peetud kõnes ütles Starmer, et Tööerakond suurendab roheinvesteeringute mahtu parlamendi järgmise koosseisu teisel poolel, kuid täpne summa hakkab sõltuma riigirahanduse seisust, vahendab The Times.

"Ning see hakkab sõltuma ka meie eelarvereeglitest. See tähendab, et kui raha tuleb laenust, mida me kavatsemegi teha, kuid kui eelarvereeglid ei luba seda, siis me laename vähem," ütles Tööerakonna juht.

Briti meedias levib info Tööerakonna tähtsuselt teise poliitiku, varirahandusministri Rachel Reevesi väidetavast plaanist langetada võimule pääsemise puhul brittide tulumaksukoormust, kergitades kõrgemate maksumäärade kohaldumise alampiire.

Starmeri sõnul sooviks ta kindlasti jätta inimestele rohkem raha kätte, kuid plaani elluviimine sõltub samuti riigirahanduse seisust.

"Kõik maksulangetused peavad olema õiglased ja taskukohased, ning me peame olema realistlikud," ütles Tööerakonna juht, lisades, et parim viis inimeste sissetulekute suurendamiseks on majanduse kasvatamine.

"Esimene asi, mida me soovime teha, on kasvatada majandust, sest majanduskasvu pole olnud 14 aastat järjest," väitis Starmer.

Majandusest ja maksudest räägivad lisaks Tööerakonna poliitikutele ja Briti konservatiivse valitsuse liikmed.

Nii langetas valitsus alanud aastal sotsiaalmaksu määra ning lisaks soovivad osad konservatiivide saadikud langetada või lausa kaotada kevadise riigieelarve raames pärandimaksu.

Starmer ütles samas, et ta on selgelt pärandimaksu kaotamise või muutmise vastu.