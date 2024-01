Föderaalreserv ei pruugi lähikuudel intressimäärasid langetada

Kuigi USA inflatsioon langes viimastel kuudel märkimisväärselt ning lõppenud aasta viimase kuue kuu baasinflatsioon langes aasta peale arvutatuna kõigest 1,9 protsendini, on mitmed föderaalreservi juhatuse liikmed jätkuvalt mures inflatsiooni võimaliku tõusu pärast.

Osad föderaalreservi ametnikud hoiatasid ka avalikult, et võitlus inflatsiooni vastu pole veel lõppenud, kirjutab The Wall Street Journal.

Nii ütles föderaalreservi Richmondi osakonna juht Tom Barkin kolmapäeval peetud kõnes, et asjaolud võivad tingida vajaduse hoida intressimäärad praegusel tasemel oodatust kauem.

Samal ajal on föderaalreservi juht Jerome Powell mures, et intressimäärade liiga kaua liiga kõrgel hoidmine võib kahjustada USA majandust.

"Oleme teadlikud riskist, et võime [intressimäärade langetamisega] viivitada. Oleme valvsad, et seda viga mitte teha," ütles Powell detsembris pärast föderaalreservi juhatuse kohtumist.

Powelliga on nõus ka mõned teised föderaalreservi juhatuse liikmed. Istungi protokollis on kirjas, et seni heas seisus püsinud USA tööturg võib igal hetkel kiiresti jõuda järskusse langusse.

Seni on USA analüütikud ja investorid lootnud, et korraga langev inflatsioon ja madal töötus võimaldavad USA-l ohjeldada inflatsiooni ilma majanduslangusse sattumata. Sellist olukorda nimetatakse pehmeks maandumiseks.

Ometi kui föderaalreserv hoiab intressimäärasid praegusel kõrgel tasemel oodatust kauem, võib USA majandus langema hakata.

Praegu püsib föderaalreservi baasintressimäär 5,25 ja 5,5 protsendi vahel, mis on kõrgeim tase 22 aasta jooksul.

Üheks argumendiks intressimäärade langetamise kasuks, mida Powell on varem maininud, on asjaolu, et nominaalseid intressimäärasid muutmata kasvab inflatsiooni langedes reaalne intressimäär. Seetõttu võib intressimäärasid hakata langetama juba siis, kui inflatsioon pole veel föderaalreservi sihitud kahe protsendi tasemele jõudnud.

Siiski pole föderaalreservi detsembrikuise istungi protokollis mainitud, millal intressimäärasid võiks langetama hakata, mis viitab sellele, et föderaalreservi ametnikud pole veel oma aruteludes nii kaugele jõudnud.