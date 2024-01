Oluline 5. jaanuaril kell 5.55:

- Saksamaa saatis Ukrainasse õhutõrjesüsteemi Skynex;

- ISW: Vene väed liikusid Kreminna suunal edasi;

- Ukraina pilootide F-16 väljaõpe USA-s peaks lõppema mõne kuu pärast.

Saksamaa saatis Ukrainasse õhutõrjesüsteemi Skynex

Saksamaa uuendas Ukrainale antud sõjalise abi nimekirja, uus pakett sisaldab laskemoona, õhutõrjerakette, aga ka mobiilset õhutõrjesüsteemi Skynex.

Skynexi tootjafirma on Rheinmetall, Ukraina vajab selliseid süsteeme Vene droonide vastu.

Uus pakett sisaldab ka 10 jalaväe lahingumasinat Marder, rakette IRIS-T SLM õhutõrjesüsteemide jaoks, kaks õhuseireradarit TRML-4D, õhutõrjesüsteemi Skynex, üle 9000 155 mm laskemoona, kaks demineerimistanki Wisent 1, sillapaigaldaja Biber, üle 3000 kiivri, 30 droonituvastussüsteemi, kümme radarit GO12; kümme veokit Mercedes-Benz Zetros, kolm tankiveokit HX81, 34 sõidukit (veokid, väikebussid, maasturid), 305 automaati Haenel MK 556 ja 750 000 padrunit.

ISW: Vene väed liikusid Kreminna suunal edasi

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Vene väed liikusid Kreminna suunal edasi. Seda kinnitavad ka 4. jaanuaril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid. Vene ja Ukraina allikad väitsid, et Venemaa jätkab ka Kupjanski suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist ning Sõnkivka lähistel käivad ägedad lahingud. Asula jääb Kupjanskist üheksa kilomeetri kaugusele.

Bahmuti ümbruses jätkuvad ägedad lahingud. Vene ja Ukraina allikad väitsid, et lahingud käivad Spirne, Bohdanivka ja Khromove lähedal. Ägedad lahingud käivad endiselt ka Bahmuti lõunatiival, Kliššivka ja Andrijivka lähedal.

Vene väed üritavad endiselt ümber piirata Avdijivka linna. 4. jaanuaril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid edasi Avdijivka kirdeosas. Üks Vene blogija väitis, et Vene väed liikusid edasi ka Avdijivka loodeosas. ISW teatas siiski, et pole veel olemas geolokatsiooniga kaadreid, mis kinnitaksid, et Vene väed suutsid seal edasi liikuda. Vene ja Ukraina allikad väitsid veel 4. jaanuaril, et lahingud käivad Stepove ja Berdõtši lähistel. Venemaa jätkab ka koksitehase suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist.

Ukraina pilootide F-16 väljaõpe USA-s peaks lõppema mõne kuu pärast

Ukraina piloodid jätkavad treenimist hävitajatel F-16; väljaõpe peaks lõppema mõne kuu pärast, vahendas portaal Unian reedel USA kaitseministeeriumi kõneisiku Patrick Ryderi sõnu.

Ryder märkis, et Ukraina lahingpilootide õpe jätkub Arizona osariigi õhuväebaasis. Samas märkis Ryder, et F-16-te Ukrainasse ilmumise kohta tal konkreetseid andmeid pole.