Oluline 5. jaanuaril kell 12.43:

- Saksamaa saatis Ukrainasse õhutõrjesüsteemi Skynex;

- ISW: Vene väed liikusid Kreminna suunal edasi;

- Ukraina pilootide F-16 väljaõpe USA-s peaks lõppema mõne kuu pärast.

Ukraina: Venemaa ründas öösel 29 drooniga, neist 21 hävitati

Venemaa ründas ööl vastu reedet Ukrainat 29 Iraani päritolu drooniga, neist 21 hävitati, teatasid Ukraina õhujõud sotsiaalmeedias.

"Teele saadeti ühtekokku 29 Shahed-136/131 ründedrooni," ütlesid õhujõud, lisades, et neist 21 tulistati alla.

ISW: Ukraina on 29. detsembrist lasknud 166 Vene tiibraketist alla 149

USA sõjauuringute instituudi (ISW) 4. jaanuari ettekande kohaselt on Ukraina õhutõrjejõud alates 29. detsembrist 2023 toimunud ägedate rünnakute käigus lasknud 166 väljatulistatud Venemaa tiibraketist alla 149, kuid võtnud vahelt vaid üksikud ballistilised raketid, mille Venemaa sel ajal Ukraina pihta välja lasi.

Venemaa suudab kuus toota umbes 42 raketti Iskander ja neli Kinžali, samas ei ole selge, kui palju suudab Moksva toota rakette S-300/S-400.

"Tõenäoliselt ei suuda Vene kaitsetööstus toota ballistilisi rakette mahus, mis on vajalik suure hulga ballistiliste rakettide korrapärasel kulutamisel põhinevaks pidevaks Ukraina-vastaseks kampaaniaks ning kui ta soovib jätkata ulatuslikke raketirünnakuid, peab ilmselt ballistilisi rakette välismaalt ostma," kirjutas ISW.

Saksamaa saatis Ukrainasse õhutõrjesüsteemi Skynex

Saksamaa uuendas Ukrainale antud sõjalise abi nimekirja, uus pakett sisaldab laskemoona, õhutõrjerakette, aga ka mobiilset õhutõrjesüsteemi Skynex.

Skynexi tootjafirma on Rheinmetall, Ukraina vajab selliseid süsteeme Vene droonide vastu.

Uus pakett sisaldab ka 10 jalaväe lahingumasinat Marder, rakette IRIS-T SLM õhutõrjesüsteemide jaoks, kaks õhuseireradarit TRML-4D, õhutõrjesüsteemi Skynex, üle 9000 155 mm laskemoona, kaks demineerimistanki Wisent 1, sillapaigaldaja Biber, üle 3000 kiivri, 30 droonituvastussüsteemi, kümme radarit GO12; kümme veokit Mercedes-Benz Zetros, kolm tankiveokit HX81, 34 sõidukit (veokid, väikebussid, maasturid), 305 automaati Haenel MK 556 ja 750 000 padrunit.

ISW: Vene väed liikusid Kreminna suunal edasi

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Vene väed liikusid Kreminna suunal edasi. Seda kinnitavad ka 4. jaanuaril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid. Vene ja Ukraina allikad väitsid, et Venemaa jätkab ka Kupjanski suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist ning Sõnkivka lähistel käivad ägedad lahingud. Asula jääb Kupjanskist üheksa kilomeetri kaugusele.

Bahmuti ümbruses jätkuvad ägedad lahingud. Vene ja Ukraina allikad väitsid, et lahingud käivad Spirne, Bohdanivka ja Khromove lähedal. Ägedad lahingud käivad endiselt ka Bahmuti lõunatiival, Kliššivka ja Andrijivka lähedal.

Vene väed üritavad endiselt ümber piirata Avdijivka linna. 4. jaanuaril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid edasi Avdijivka kirdeosas. Üks Vene blogija väitis, et Vene väed liikusid edasi ka Avdijivka loodeosas. ISW teatas siiski, et pole veel olemas geolokatsiooniga kaadreid, mis kinnitaksid, et Vene väed suutsid seal edasi liikuda. Vene ja Ukraina allikad väitsid veel 4. jaanuaril, et lahingud käivad Stepove ja Berdõtši lähistel. Venemaa jätkab ka koksitehase suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist.

Ukraina pilootide F-16 väljaõpe USA-s peaks lõppema mõne kuu pärast

Ukraina piloodid jätkavad treenimist hävitajatel F-16; väljaõpe peaks lõppema mõne kuu pärast, vahendas portaal Unian reedel USA kaitseministeeriumi kõneisiku Patrick Ryderi sõnu.

Ryder märkis, et Ukraina lahingpilootide õpe jätkub Arizona osariigi õhuväebaasis. Samas märkis Ryder, et F-16-te Ukrainasse ilmumise kohta tal konkreetseid andmeid pole.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 790 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 363 070 (võrdlus eelmise päevaga +790);

- tankid 6011 (+9);

- jalaväe lahingumasinad 11 142 (+14);

- suurtükisüsteemid 8604 (+30);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 949 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 631 (+1);

- lennukid 329 (+0);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 6771 (+18);

- tiibraketid 1786 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 11 463 (+40);

- laevad / paadid 23 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 1313 (+9).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.