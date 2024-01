Uus omanik teeb Tartu Draakoni hotellist tõenäoliselt kortermaja

Raekoja vastas olev Draakoni hotell ja restoran olid müügis aastaid: kui 2019. aasta sügisel küsis omanik nende pindade eest 14 miljonit eurot, siis 2022. aasta jaanuariks oli müügikuulutuses hind alla seitsme miljoni euro, kirjutab ajaleht.

Draakoni hotelli ja restorani uus omanik ja Livida Grupi esindaja Paul-Kristian Padrik tehingu täpset summat avalikustada ei soovinud, kuid kinnitas, et see jäi alla viie miljoni euro.

"Vaatasime, et kesklinnas on pikalt müügis olnud väga väärtuslik kinnistu ning eelmise omanikuga suheldes leidsime ühise keele, et selle tehinguni jõuda," põhjendas Padrik ostu.

Ka Draakoni hotelli üks senistest omanikest, OÜTony juht Riina Veiram tehingu detaile kommenteerida ei tahtnud.

Draakoni hotelli hooned kuuluvad oma klassitsistliku ja barokkstiiliga Tartu vanalinna 18. sajandi arhitektuurikompleksi.