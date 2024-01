Tartus saab tulevikus pangakaarti kasutada bussikaardina

Ridango on Tartu linnale olnud pikaajaline lepingupartner ühistranspordivõrgu piletimüügi- ja infosüsteemide haldajana. Uus lepinguperiood algab käesoleva aasta esimest juulist.

Tartu abilinnapea Raimond Tamm ütles ERR-ile, et kuna tegemist on üsna keerukate süsteemidega, siis on kindlasti hea, kui linnal on kogenud partner, kes on varem teenust vägal heal tasmel pakkunud.

"Täna meil ka näiteks kõik bussides olevad seadmed, mis siis piletisüsteemiga haakuvad, on ka ju Ridango seadmed ja sellepärast ei olegi tegelikult väga ka võimalik, et keegi teine seda infosüsteemi teenust pakuks," lisas Tamm.

Uus lepinguperiood toob ülikoolilinna ühistranspordisüsteemi kaasa ka mitmeid muudatusi. Näiteks alustab Ridango tööd praegu selle nimel, et alates käesoleva aasta esimesest juulist oleks võimalik linnaliini kasutajatel kasutada ka oma pangakaarti isikustatud bussikaardina.

Ridango müügijuht Argo Verk selgitas, et loogika võiks olla selline, et inimene saab oma kontole pangakaardi lisada. "Seal on turvaline keskkond, kuhu saab sisestada pangakaardi numbri. Kui ta nüüd bussis viipab seda pangakaarti, siis süsteem automaatselt tunneb ära, et see kaart on seotud selle isiku kontoga ja siis vastavalt kas müüb pileti või kui seal on mingisugune perioodipilet või midagi peal, valideeritakse lihtsalt sõiduõigus."

Teine märgatavam muudatus on seotud bussipeatustes olevate digitaalsete infotabloodega, mis kuvavad busside liikumist reaalajas. Verk ütles, et Ridango vahetab suvekuudel kõik praegused tablood välja.

Tartu linna tänased bussipeatusteinfotablood on küllalt vanad. "Uued ekraanid on siis esiteks uued, mis tähendab seda, et nad on ka garantii all, nendel on rikkeid vähem ja on ka väga hea terava kuvaga, et peaks igasuguse ilmaga olema selgesti nähtavad kõik need inforead seal," ütles Verk.

Hankele, mille Ridango võitis, tegi ettevõtte pakkumuse makusmusega ligi 27 000 eurot kuus. Selle summa sees on ka muudatuste elluviimine.