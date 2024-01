Meloni julgustas lastega naisi võtma osa riigi juhtimisest

Meloni teatas hiljuti, et läks oma lapse isast lahku ning võttis siis lahkuminekust taastumiseks vaba päeva. Mõned kriitikud väitsid siis, et emaks olemine takistab Melonil riigi juhtimist. Meloni samas jätkab riigis traditsiooniliste pereväärtuste edendamist, et suurendada riigis sündimust.

Meloni vastas hiljuti küsimustele valitsuse perepoliitika kohta, vahendas The Times.

"Kui te palute mul valida peaministriks olemise ja minu tütre vahel, siis ma ei kahtleks ja tegutseks nii nagu iga teine ema, sest emaks olemine annab midagi, mida muidu pole," ütles Meloni.

Meloni sõnul ei tähenda lapse saamine siiski seda, et tööl enam käia ei saa. Ta ütles, et laste eest hoolitsemise kõrvalt saab ka karjääri teha ning riiki juhtida.

"Euroopa Komisjoni presidendil Ursula von der Leyenil on seitse last. Euroopa Parlamendi presidendil Roberta Metsolal on neli last. Sa saad sellega hakkama," rääkis Meloni.

Meloni jäi detsembris haigeks ning pidi pressikonverentsi edasi lükkama. Tema äraoleku ajal domineeris Itaalia väljaannete esikülgedel Emanuele Pozzolo. Meloni parteikaaslane Pozzolo võttis uusaastapeole kaasa tulirelva, üks inimene sai siis haavata. Juhtum äratas pahamneelt teiste erakondade ridades. Meloni mõistis neljapäeval Pozzolo tegevuse hukka.