Reformierakondlased kogunesid poliitikat arutama

Kuigi erakonna peasekretär Timo Suslov on ERR-ile öelnud, et kavas on arutada puhtalt majandusteemasid, siis on juhatuses ka neid liikmeid, kes arvavad, et arutada tuleks ka seda, kuidas muuta erakonna poliitika sisu ja poliitika tegemise viisi.

Viimasel ajal on Reformierakonna juhtimist ja eriti selle esimeest Kaja Kallast kritiseerinud teravalt erakonna kunagine esimees ja praegune eurosaadik Andrus Ansip.

Nii mõnigi erakonna juhatuse liige ei pea Ansipi kriitikat kohatuks. Ansip on läinud aga veel kaugemale ja nõudnud Kaja Kallase väljavahetamist Reformierakonna juhi kohalt.