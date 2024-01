Reformierakonna juhatus keskendus majandusteemadele, suund võeti kärbetele

"Tänase koosoleku peateema oli selle 400 miljoni sisustamine, mis riigi eelarvestrateegias hetkel on. Reformierakonna seisukoht on see, et me peame leidma täiendavaid kokkuhoiukohti. Kui on raske, siis riik peab näitama eeskuju,

et kulusid vähendada, selle asemel, et leida täiendavaid tuluallikaid," ütles Kallas ERR-ile.

"Me arutasime ka neid kohti, kus seda on võimalik teha, aga see on juba detailide küsimus. Nüüd on selge, et me peame arutama seda ka koalitsioonipartneritega, neil on kindlasti teistsugused vaated ja lõpuks peame jõudma otsusele ja kompromissile," lisas ta.

Kallase sõnul erakonna sisekliima küsimusi reedesel juhatuse koosolekul ei arutatudki. Samas tõdes Kallas, et erakonna kommunikatsioon võiks olla alati parem.

Reformierakonna aseesimehed Jürgen Ligi ja Maris Lauri ütlesid samuti, et põhiaur kulus majanduse ja eelarvega seotud teemade arutamisele.

"Me andsime valitsusele kinnituse, et meie arvates ühiskond uusi maksutõuse praegu ei talu ja riiki tuleb koomale tõmmata. Aga uue prognoosi valguses ei tohi väga negatiivseid mõjusid riigieelarve poolt anda majandusele," ütles Jürgen Ligi.

Maris Lauri, kes on ise Kaja Kallase suhtes kriitiline olnud, ütles, et erakond peab oma otsuseid paremini selgitama.

"Me peame seletama neid neid asju nii erakonna sees kui ka avalikkusele. Alates investeeringutest, Euroopa Liidu vahendite kasutamisest, kuni ideedeni meie programmis," sõnas Lauri.

Lauri rääkis, et kui asjaolud maailmas ja ka riigis muutuvad, siis tulebki mingeid rõhuasetusi aeg-ajalt nihutada, ajaliselt tuua ettepoole või edasi lükata. "Ka sellest tuleb rääkida. Me peame rohkem avalikkuse ees rääkima, mida ja miks me täpselt teeme ja põhjendama neid asju," sõnas Lauri.

Kuigi erakonna peasekretär Timo Suslov ütles eelmisel nädalal ERR-ile, et juhatuse koosolekul on kavas arutada puhtalt majandusteemasid, siis osad juhatuse liikmed arvasid, et arutada tuleks ka seda, kuidas muuta erakonna poliitika sisu ja poliitika tegemise viisi.

Viimasel ajal on Reformierakonna juhtimist ja eriti selle esimeest Kaja Kallast kritiseerinud teravalt erakonna kunagine esimees ja praegune eurosaadik Andrus Ansip.

Nii mõnigi erakonna juhatuse liige ei pea Ansipi kriitikat kohatuks. Ansip on läinud aga veel kaugemale ja nõudnud Kaja Kallase väljavahetamist Reformierakonna juhi kohalt.