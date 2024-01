Jaehiiglane korjas lettidelt protestiks hinnatõusu vastu Pepsi tooted

Prantsusmaa jaehiiglane Carrefour leiab, et Pepsi hinnatõus on vastuvõetamatu ning seetõttu USA toidufirma mitmeid tooteid supermarketi lettidel enam ei ole.

Carrefour tegutseb enam kui 30 riigis, firmale kuulub tuhandeid poode. Carrefour teatas, et lõpetab Pepsi toodete müügi oma Prantsusmaal, Itaalias, Hispaanias ja Belgias asuvates kauplustes.

Carrefour ei müü enam selliseid Pepsi tooteid nagu Lay's, Doritos, Cheetos, Lipton ja Pepsi karastusjoogid, vahendas The Wall Street Journal.

Pepsi tõstis hindu kaks aastat järjest, oktoobris teatas firma hinnatõus aeglustub 2024. aastal. Firma väidab, et toodete hinnatõus on seotud inflatsiooni kiirenemisega. Pepsi tulud peaksid 2023. aastal kasvama ligi 13 protsenti.

Euroopa turg andis 2023. aasta esimese üheksa kuu jooksul umbes 14 protsenti (üheksa miljardit dollarit) Pepsi globaalsest rahavoost. Finantsfirma Bernstein analüütik Callum Elliott ütles, et Carrefouri kauplustes teenis Pepsi 0,25 protsenti oma käibest.

Prantsusmaal on viimaste aastate jooksul toit järsult kallinenud. See tekitab ärevust nii tarbijate kui ka poliitikute seas. Mõned ametnikud ja jaemüüjad leiavad, et toidutootjad kasutavad ära kiiret inflatsiooni.

Tootjad hakkasid hindu tõstma juba pandeemia ajal. Nõudlus kallimate kaupade järele püsis ning toidutootjad tulid inflatsiooniga paremini toime kui jaefirmad. Ka USA jaehiiglased on nüüd tootjate hinnatõusu pärast mures.