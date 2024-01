Enefit esitas universaalteenuse hinna tõttu konkurentsiametile kahjunõude

Eesti Energia tütarettevõte Enefit Power pöördus kohtusse kahes vaidlusküsimuses.

"Esimene kohtuasi puudutab konkurentsiameti poolt kehtestatud universaalteenuse ajutist tootmishinda ja teine konkurentsiameti poolt ettevõttele määratud järelevalvetasu universaalteenusega seoses," ütles Eesti Energia pressiesindaja Mattias Kaiv ERR-ile.

Ta lisas, et Enefit pöördus kohtusse, kuna hoolimata pikkadest läbirääkimistest ei õnnestunud neil jõuda konkurentsiametiga ühisele seisukohale selles osas, kuidas kehtivat õigust tuleks kohaldada. Kuna neil vaidlusküsimustel võib olla ettevõttele pikaajaline mõju, siis peeti vajalikuks otsida selgust kohtu abil.

Rohkem üksikasju energiaettevõte kohtuvaidluse kohta Kaivu sõnul ei avalda, kuna menetlus alles käib.

Neljapäeval teavitas ka justiitsminister Kalle Laanet valitsuskabinetti, et Enefit Power on esitanud kahjunõuded konkurentsiameti vastu seoses elektritootja kohustusega müüa elektrimüüjatele elektrienergiat konkurentsiameti kooskõlastatud tootmishinna ja järelevalvetasuga.

Konkurentsiamet kehtestas 2022. aasta septembris ajutiselt elektri universaalteenuse tootmishinnaks 15,4 senti kilovatt-tunni kohta, Enefit Power aga leidis, et see ei kata nende tootmiskulusid ja soovis, et tootmishind oleks 18,18 senti.

Möödunud aasta märtsis hindas Eesti Energia kahjumit, mida Enefit Power 2022. aasta neljandas kvartalis universaalteenuse tõttu sai, 128 miljonile eurole.