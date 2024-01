Sotside Tallinna piirkond saab uue juhi, Kaljulaid ei kandideeri

Sotsiaaldemokraatide Tallinna piirkond valib laupäeval endale uue esimehe, aseesimehed ja juhatuse. Praegune juht Raimond Kaljulaid ütles ERR-ile, et tema uuesti ei kandideeri.

Kaljulaid põhjendas kandideerimisest loobumist sellega, et töö riigikogus võtab kogu aja, näiteks on ta riigikaitsekomisjoni ja julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni liige ning kuulub mitmesse parlamendirühma. Kaljulaid on juba varem peatanud liikmesuse Tallinna linnavolikogus. "Kahte asja ei saa korraga korralikult teha," ütles ta.

Reede pärastlõuna seisuga on Tallinna piirkonna juhiks esitatud ainult üks kandidaat, Tallinna abilinnapea Madle Lippus.

Kaljulaid kutsus sel nädalal üles sotse loobuma Tallinnas võimuliidust Keskerakonnaga ning moodustama uus võimuliit ilma Keskerakonnata.