USA tööhõive paranes ootamatult detsembris

USA-s loodi detsembrikuu jooksul 216 000 uut töökohta, mis on oodatust oluliselt suurem tõus.

Veel novembris loodi riigis ainult 173 000 töökohta. USA Tööstatistika Büroo (BLS) andmete järgi püsis töötuse määr detsembris madalal 3,7 protsendi tasemel.

Ühtlasi on tegemist suurima loodud töökohtade arvuga alates septembrist, kui USA-s loodi 262 000 uut töökohta.

Tööhõive näitajad on oluliseks sisendiks USA föderaalreservile intressimäärade otsuste langetamisel.

Hea tööturu seis on seotud tugeva majapidamiste nõudlusega ning võib analüütikute sõnul tähendada seda, et föderaalreserv ei hakka lähiajal intressimäärasid veel langetama. Keskpanga osad ametnikud kardavad, et kõrge nõudlus soodustab inflatsiooni kasvu.

Pärast andmete avalikustamist vähenes nende investorite osakaal, kes ennustavad intressimäärade langetust märtsikuisel föderaalreservi istungil.

Samuti tõusis USA riigivõlakirjade tootlus, mis on tavaliselt seda kõrgem, kui kõrgemad on ennustatavad intressimäärad. Nii tõusis USA valitsuse kaheaastaste võlakirjade tootlus 4,49 protsendini, mis on kõrgeim tase alates detsembri keskpaigast.

Järgmine föderaalreservi istung leiab aset 30. ja 31. jaanuaril ning analüütikud eeldavad, et keskpank ei hakka USA intressimäärasid muutma.