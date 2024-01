Sanktsioonide all Vene miljardäri poeg sai uue Leedu passi oktoobris

Informatsiooni avalikustas Siena Uuriva Ajakirjanduse Keskus, mille esindajad taotlesid andmeid Abramovitši sugulaste kohta Leedu Rändeametilt, kirjutab Leedu rahvusringhääling LRT.

Rändeamet keeldus alguses andmeid edastamast, viidates andmekaitse eeskirjadele ja väites, et Abramovitši lapsed pole avaliku elu tegelased. Siena suutis otsust edukalt vaidlustada.

Eelmise aasta detsembris teatas Siena, et Abramovitši lastel Annal ja Arkadil on Leedu kodakondsus. Samuti paljastasid ajakirjanikud, et Abramovitš andis üle oma lastele vahetult enne Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse mitme oma fondi haldamise, mille tegi hõlpsamaks Leedu kodakondsuse omamine.

Abramovitšil ja tema lastel on õigus Leedu kodakondsusele, sest tema vanavanematel oli Leedu kodakondsus. Oligarh ise pole Leedu kodakondsust taotlenud, kuid Anna ja Arkadi tegid seda edukalt vastavalt 2011. ja 2013. aastal. Anna uuendas viimati oma passi 2021. aastal ja Arkadi 2023. aasta oktoobris, poolteist aastat pärast seda, kui tema isa lisati EL-is sanktsioneeritud isikute nimekirja.

Pärast seda, kui informatsioon Abramovitši laste Leedu kodakondsuse kohta sai avalikuks, pakkusid mõned Leedu poliitikud muuta kodakondsusseadust, võimaldamaks sünnijärgse kodakondsuse äravõtmist isikutelt, keda peetakse julgeolekuohuks.

Leedu Rändeamet teatas omakorda, et see veel kontrollib EL-i sanktsioonide all olevate isikute ja organisatsioonide nimekirja ning uurib, kas mõnedel sanktsioneeritud isikute pereliikmetel on Leedu kodakondsus.