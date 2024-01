Jaapani maavärina ohvrite arv on tõusnud 94 inimeseni

Jaapani maavärina ohvrite arv on tõusnud 94-ni, kadunud on endiselt üle 200 inimese, aeg rusude alla jäänute eluga pääsemiseks hakkab aga otsa saama. Sajad inimesed ootavad lõksujäänud külades toiduabi.

Inimeste rusude alt päästmiseks optimaalseks ajaks peetav 72 tundi hakkab ümber saama. Veepuudus, vigastused ja külm teevad oma töö ning edaspidi võib kedagi eluga leida vaid ime läbi.

Kui ohvrite arv tõuseb veelgi, oleks tegemist kõige surmavama maavärinaga Jaapanis pärast 2011. aasta märtsis Ida-Jaapanit tabanud maavärinat ja tsunamit.

Kuid muret jagub küllaga ka värinast eluga pääsenuile. Mitmel pool on inimesed näljas, sest purunenud teede tõttu pole õnnestunud nendeni toitu toimetada, pole ka vett.

"Veevarustus katkes pärast maavärinat esmaspäeval suuremas osas piirkonnast. Mõnel pool on see nüüd taastatud, kuid umbes 70 protsenti piirkonnast on ikka olma veeta," ütles Nakanoto linnavolikogu liige.

Purunenud majade elanikele on ajutine ulualune leitud, kuid elutingimused kipuvad seal olema pehmelt öeldes viletsad. Umbes 33 000 inimest pidi maavärina järel oma kodust lahkuma.

"Me magasime põrandal, minu arust vanadele inimestele on see väga raske. Eile saabus esimest korda kaks ahju, enne seda oli seal külm. Vanainimestele on see kohutav, külm koht," rääkis Anamizu küla elanik Masashi Tomari.

Jaapani peaminister Fumio Kishida on tõotanud, et toit ja vesi jõuavad peagi kõigi hädalisteni ning ka evakueeritute elutingimusi parandatakse. Eeskätt tuleb peaministri sõnul keskenduda aga sellele, et suure kiiruga veel võimalikult palju inimesi elusalt rusude alt välja tuua. Selleks on katastroofialale juurde saadetud veel sõjaväelasi.

Samuti lubas Jaapani rahandusminister Shunichi Suzuki, et valitsus eraldab maavärinast kannatanute abistamiseks 4,74 miljardit jeeni ehk 30 miljonit eurot.

Maavärina kahjudeks hinnatakse aga 6,4 miljardit dollarit ehk 5,8 miljardit eurot, teatas reedel USA uuringufirma Karen Clark & Co (KKC). Kaks kolmandikku kahjudest on seotud hävinud või kahjustatud elumajadega.