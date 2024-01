Sõja 862. päev: Ukraina hoogustab rünnakuid okupeeritud Krimmile

Ukraina väed on viimasel ajal hoogustanud rünnakuid okupeeritud poolsaarele, et nõrgestada Venemaa lõunapoolset kaitset. Samal ajal ründab Venemaa jätkuvalt idapiiril, ööl vastu laupäeva sai kahes rünnakus kannatada Pokrovski linn.

Oluline 6. jaanuaril kell 22.15:

- Ukraina: Vene vägi korraldas ööpäevaga kaheksa raketi- ja 55 õhurünnakut;

- Ukraina: Vene raketirünnakus hukkus 11 inimest;

- Taani annab F-16 hävitajad Ukrainale teises kvartalis;

- USA mõttekoda: lähinädalatel võivad Vene väed laiendada pealetungi Harkivi oblastis;

- Partisanid ründasid edukalt komandopunkti okupeeritud Krimmis.

Ukraina: Vene vägi korraldas ööpäevaga kaheksa raketi- ja 55 õhurünnakut

Vene vägi korraldas viimase ööpäevaga kaheksa raketi- ja 55 õhurünnakut, teatas laupäeva õhtul Ukraina kindralstaap.

Vene üksused tulistasid ka 23 korda mitmikraketiheitjatest, rünnates nii Ukraina sõjaväe positsioone kui ka asustatud punkte, lisas kindralstaap teates.

Ukraina armee teatel tulistasid Vene väed suurtükkidest ja miinipildujatest rohkem kui 90 asustatud punkti Tšernihhivi, Sumõ, Harkivi, Luhanski, Donetski, Zaporižžja ja Mõkolajivi oblastis. Samuti tabasid rünnakud Hersoni linna.

Ukraina: Vene raketirünnakus hukkus 11 inimest

Ukraina idaosas Pokrovski linnas sai laupäeval Vene vägede raketirünnakus surma vähemalt 11 inimest, nende seas viis last, teatas Donetski oblasti kuberner Vadim Filaškin sotsiaalmeedias.

Vene väed ründasid piirkonda S-300 rakettidega. Lisaks hukkunutele sai kaheksa inimest haavata.

"Peamise hoobi said Mõrnohradi piirkonnas Pokrovski ja Rivne," ütles kuberner.

Pokrovskis elas enne täiemahulist sõda umbes 60 000 inimest. Linn sai tabamuse ka augustis, toona hukkus üheksa ja sai haavata 82 inimest.

Taani: Ukraina saab F-16 hävitajad teises kvartalis

Taani annab 19 Ameerikas toodetud F-16 hävitajat Ukrainale üle tänavu teises kvartalis, kui Ukraina piloodid on väljaõppe läbinud, teatas laupäeval Taani kaitseministeerium.

"Praeguse ajakava kohaselt leiab annetus aset 2024. aasta teises kvartalis," seisis kaitseministeerium avalduses. "Peamine küsimus seisneb selles, millal neid lennukeid kasutama hakkav Ukraina isikkoosseis väljaõppe läbib."

Taani plaanib vahetada oma F-16 hävituslennukid moodsama F-35 mudeli vastu. Augustis teatas riik, et kui USA valitsuselt luba saadakse, loovutatakse 19 vana lennukit Ukrainale.

Kiiev on juba pikalt palunud liitlastel anda endale hävituslennukeid, kuivõrd tema enda peamiselt Vene päritolu lennukipark on kandnud suuri kaotusi. USA F-16-l on Ukraina senistest lennukitest märksa paremad lahingvõimekused.

Algul lükkas Washington selle palve aga tagasi, kartes, et see võib teha USA-st Moskva silmis sõja otsese osalise.

Augustis teatas F-16 hävitajate Ukrainale andmisest ka Holland, kes osutab Ukraina pilootidele ka väljaõpet, kuid ei ole täpsustanud, millal tema 42 lennukit üle antakse.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas uusaastapöördumises, et Ukraina piloodid on F-16 lennukite kasutamiseks valmis ja need võetakse teenistusse sel aastal.

Taani on alates Vene invasioonisõja algusest veebruaris 2022 andnud Ukrainale kokku 2,2 miljardi euro ulatuses abi.

Venemaa kaotab aasta lõpuks pool miljonit sõdurit

Venemaa kaotab aasta lõpuks 500 000 sõjaväelast, teatas Briti kaitseministeerium laupäeval. Ministeerium lisas, et 2023. aasta jooksul langes iga päev keskmiselt 300 Vene sõdurit.

"Venelaste keskmine päevane hukkunute arv Ukrainas on 2023. aasta jooksul kasvanud 300 sõdurile. Kui surmade arv jätkub alanud aastal praeguses tempos, siis on Venemaa kaotanud Ukrainas kokku üle poole miljoni sõduri," teatas ministeeriumi esindaja.

ISW: Vene väed tahavad Kupjanskit vallutada

Lähinädalatel võivad Vene väed laiendada pealetungioperatsioone Harkivi oblastis, püüdes vallutada Kupiansk, ütles USA mõttekoda Institute for the Study of War (ISW) reedeses raportis.

Operatsioonide tempo ja Moskva vägede konfiguratsioon piirkonnas ei viita siiski suurele pealetungile kogu Kupjanski-Lõmani liinil, sarnaselt Venemaa ebaõnnestunud pealetungiga Kirde-Ukrainas 2023. aasta talvel-kevadel, teatas ISW. .

2022. aasta septembris Ukraina vastupealetungi käigus Vene okupatsioonist vabastatud Kupjansk on olnud Venemaa rünnakutele kriitiline sihtmärk, kuna see toimib peamise logistika sõlmpunktina potentsiaalseks ründeks kaugemale lõunasse või läände.

Mõttekoja hinnangul on Venemaa mullu oktoobris alanud lokaliseeritud operatsioonide intensiivistamiseks aeglaselt üles ehitanud taastatud ja hästi puhanud üksusi.

ISW märkis, et Kupjanski suunal tegutsevad Vene üksused koosnevad suures osas Lääne sõjaväeringkonna 1. kaardiväe tankiarmeest ja 6. kombineeritud relvaarmeest, mida tugevdati Venemaa mobilisatsiooni jõupingutustega.

Reedel jätkusid Kiievis õhurünnakus kannatada saanud eluhoone korrastustööd. Autor/allikas: Oleksii Chumachenko/SOPA Images via ZUMA Press Wire

Ateš ründas komandopunkti Krimmis

Partisaniliikumise Ateš liikmed kinnitasid, et Ukraina väed tabasid neljapäeval toimunud rünnakus okupeeritud Krimmis Venemaa sõjaväe juhtimispunktile radarisüsteemi ja juhtimiskeskust, teatas Rahvusliku Vastupanu Keskus reedel.

Ukraina relvajõud teatasid neljapäeval edukast löögist Venemaa komandopunktile Sevastopoli lähedal, kuigi sõjavägi ei avaldanud rünnaku tagajärgede kohta üksikasju.

Keskuse teatel korraldasid Ateši sissid rünnakupaigas luuret ja kinnitasid, et löögis said pihta olulised Venemaa sõjaväe sidesüsteemid. Väidetavalt kahjustas rünnak juhtimiskeskust, mis vastutab turvalise sidekanali eest Kremliga, ja mis koordineeris õhutõrjet kogu okupeeritud Krimmis.

Keskus teatas, et partisanid uurisid Jevpatoriia lähedal asuvat sõjaväe juhtimisüksust. Jevpatorijas teatati reedel, rünnaku päeval, võimsast plahvatusest.

Reedel teatati Krimmis täiendavatest plahvatustest ning Vene okupatsioonivõimud sulgesid liikluse Krimmi sillal. Venemaa kaitseministeerium väitis hiljem, et õhutõrje tulistas laupäeval veidi pärast südaööd alla neli Ukraina raketti.

Ukraina väed on viimasel ajal hoogustanud rünnakuid okupeeritud poolsaarele, lootes häirida sõjalist logistikat ja nõrgestada Venemaa lõunapoolset kaitset.

Venelased ründasid linna idapiiri lähedal

Vene väed ründasid ööl vastu 5.-6. jaanuari Donetski oblastis Pokrovski linna, andes löögi administratiivhoonele ja põhjustades tulekahjusid, teatas kuberner Vadõm Filaškin.

Filaškin ütles, et Vene väed tulistasid linna kaks korda ning rünnaku järel põlesid garaaž ja sõidukid. "Esialgsetel andmetel inimesi rusude all ei ole," ütles ta.

Üksikasju võimalike inimohvrite ja kahjustuste täieliku ulatuse kohta alles uuritakse.

Pokrovsk asub umbes 40 kilomeetri kaugusel idapoolsest rindejoonest, Dnipropetrovski oblasti halduspiiri lähedal.

Venemaa rünnakutes Donetski oblastile 4. jaanuaril hukkus kaks ja sai haavata kaks inimest.