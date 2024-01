Tallinna sotsiaaldemokraatide uueks juhiks sai Madle Lippus

Lippus oli erakonna Tallinna piirkonna juhi kohale ainus kandidaat. Piirkonna senine juht Raimond Kaljulaid uuesti ei kandideerinud, öeldes, et töö riigikogus võtab kogu aja.

Lippus ütles, et piirkonna juhina on tema eesmärk luua terviklik nägemus sellest, kuidas sotsiaaldemokraadid näevad Tallinna kui põhjamaise pealinna arengut.

"Terviklik nägemus, mis veenab enamikku tallinlastest toetama järgmistel valimistel just meid," ütles Lippus, kelle hinnangul just ambitsioonikas nägemus koos reaalse juhtimiskogemusega on sotsiaaldemokraatide trump järgmistel valimistel.

"Meil on ajalooline võimalus teha sotsiaaldemokraadid Tallinnas päriselt suureks – pealinna poliitika põhijõuks. Et viia ellu meie poliitikat, mis vaatab enesekindlalt tulevikku ning ei jäta kedagi maha," ütles Lippus erakonnakaaslastele.

Aseesimeesteks valis piirkonna üldkoosolek Lauri Paeveeri, Maris Silla, Jaak Juske, Anto Liivati ja Jevgeni Ossinovski. Lisaks valiti järgmiseks kaheks aastaks ka sotsiaaldemokraatide Tallinna piirkonna juhatus ja revisjonitoimkonna liikmed ning pealinna esindajad erakonna volikogusse.