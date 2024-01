Haapsalu pidas kolmekuningapäeva laata

Läänekristlased ja ka uut kalendrit kasutavad õigeusklikud tähistasid 6. jaanuaril kolmekuningapäeva, millega jõuluaeg ametlikult läbi saab. Pärimuse kohaselt jõudsid kolm Idamaa kuningat või tarka sel päeval Juudamaale Jeesuslast kummardama.

Poola suuremates linnades korraldati traditsiooniline rongkäik, kus peale kolme kuninga võis näha ka ingleid, kuradeid ja Juudamaa kuningat Herodest.

Saksamaa president Frank Walter Steinmeier aga võttis vastu kolmeks kuningaks riietatud lapsi, kes talle jõululaule laulsid.

Et kolmekuningapäevaga langeb kokku ka Jeesuse ristimise püha, käisid usklikud mitmes riigis, näiteks Kreekas sel puhul jääkülmas vees ujumas.

Ka Eestis tähistati kolmekuningapäeva. Kui üle riigi tähistatakse kultuuririkkuse teema-aasta algust järgmisel nädalavahetusel, siis Läänemaal tehti seda nädal varem – Haapsalus peeti talvist laata ajal, mil Eesti rahvakalendris jõuluaeg lõpeb ja õigeusukirikus need pühad kätte jõuavad.

"Me nägime võimalust, et pakkuda ka teistele meie linnas elavatele teise kultuuriga inimestele võimalust pidutseda. Teatavasti Haapsalus ja meie lähiümbruses on 45 rahvuse esindajaid," selgitas Haapsalu kultuurikeskuse direktor Gülnar Murumägi.

Haapsalu vanalinnas astusid üles nii lauljad kui ka tantsijad. Krõbedast külmast hoolimata oli esinejatel tuju hea ja näiteks Läänemaa rahvatantsijad kutsusid ühe numbri ajal jalga keerutama ka publiku.

Narvast tuli külla folklooriansambel Suprjadki, kes tegeleb piiräärsete rahvaste ehk eestlaste, venelaste, vadjalaste, isurite ja setude traditsioonilise kultuuri kogumise, taastamise ja populariseerimisega.

Samal ajal käis Karja tänaval laadamelu. Head ja paremat joogi- ja söögipoolist jätkus igale maitsele.

"Tulingi vaatama, mida laadal pakutakse ja ostsime ühe suitsulatika laupäeva õhtuks. Kui võimalik on, me sööme hästi palju kala ja latikas on selline hea kala söömiseks meie majas," rääkis laada külastaja Andres.

Kolmekuningapäeva laat oli Haapsalu tänavuse kultuurisündmuste hooaja esimene suurüritus.