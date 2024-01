Nädal lõpeb karge ilmaga

Pühapäeval on ilm jätkuvalt karge, esmaspäevast läheb aga järsult soojemaks.

Pühapäeva öö on muutliku pilvisusega ning põhjarannikul võib kerget lund sadada. Puhub valdavalt ida- ja kirdetuul 1 kuni 7, Liivi lahe ümbruses kuni 9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -19 kuni -26, paiguti kuni -29, kuid saartel ja kohati rannikul -10 kuni -15 kraadi.

Hommikul on taevas muutlik ning põhjarannikul võib ikka kerget lund tulla. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Lääne-Eesti saartel puhub idakaare tuul 4 kuni 9, Liivi lahe piirkonnas iiliti 13 meetrit sekundis. Külma on Lääne- ja Põhja-Eestis -9 kuni -15, Kesk- ja Lõuna-Eestis -15 kuni -22 ning mandri kaguservas kuni -27 kraadi.

Päeval on pilvisus vahelduv ning ilm sajuta. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, Liivi lahe ümbruses kirdetuul 5 kuni 9, iiliti 13 meetrit sekundis. Miinuskraade on termomeetril 9 kuni 16, Lõuna-Eestis 17 kuni 22.

Uus nädal algab veel üpris kargelt. Öösel on külma keskmiselt -17, päeval juba -4 kraadi. Pilvede vahelt piilub ka päike ning kohatist lumesadu on oodata alles pärastlõunal.

Teisipäeval on taevas muutlik, ent sadu oodata pole. Kui öösel on külma veel kuni -8 kraadi, siis päeval tõuseb õhutemperatuur kohati +4 kraadini.

Kolmapäevast pilvisus tiheneb ning sajab nii lund kui ka lörtsi. Õhutemperatuur kõigub ööpäev läbi mõne miinus- ja plusskraadi vahel.