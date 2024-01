Õhutõrjejõud tulistasid öösel Ukrainat rünnanud 28 droonist alla 21

Oluline 7. jaanuaril kell 08.58

- Ukraina õhutõrje hävitas 28 droonist 21;

- Venemaa ründas 2. jaanuaril Harkivit ilmselt mujal toodetud raketiga;

- Zelenski esineb Rootsi Säleni julgeolekukonverentsist osavõtjatele;

- Jaapani välisminister külastab Ukrainat kinnitamaks Tokyo toetust;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 860 sõdurit

Ukraina õhutõrje hävitas 28 droonist 21

Ukraina õhujõud teatasid pühapäeva hommikul, et Venemaa ründas öösel Ukraina territooriumi 28 Shahed tüüpi ründerdooni ja kolme S-300 raketiga.

Sõjaväe teatel lasti droonid välja Venemaalt Krasnodari oblastist Primorsko-Ahtarskist ja raketid Donbassi okupeeritud osast.

Õhutõrje tegutses Zaporožje, Nikolajevi, Odessa, Dnipropetrovski, Kirovohradi, Vinnõtsja ja Tšerkassõ oblastis, teatasid Ukraina relvajõud. Avalduses ei mainitud droonide ja rakettide tekitatud kahju.

Dnipropetrovski oblasti sõjalise administratsiooni juht Serhi Lõssak teatas, et Ukraina õhutõrje hävitas ööl vastu pühapäeva Dnipropetrovski oblastis seitse drooni, millega Vene vägi ründas.

"Tänase õhtu jooksul hävitati oblastis seitse vaenlase drooni - Dnipro ja Nikopoli rajoonis," edastas ta oma Telegrami kanalis.

Lõssak ütles varem, et Dnipros sai droonirünnakus tabamuse üks elumaja, kus elas 22 perekonda. Õnneks keegi kannatada ei saanud. Päästeti kuus inimest, nende seas kaks last.

Samuti andis Venemaa sõjavägi tuld viiele asulale Sumõ oblastis, teatas kohalik sõjaväeadministratsioon.

Venemaa ründas 2. jaanuaril Harkivit ilmselt mujal toodetud raketiga

Rakett, millega Venemaa 2. jaanuaril ründas Harkivit, oli ilmselt toodetud mujal, võimalik et Põhja-Koreas, teatas laupäeval Raadio Vabadus viitega Harkivi oblasti prokuratuurile.

Eksperdid märkasid erinevusi tavaliselt rünnakutes kasutatavate nõukogude või vene päritolu rakettide ja selle raketi vahel, mida seekord kasutati.

"Välimuselt sarnaneb see rakett väga Iskanderile, kuid ei ole Iskander. See on midagi muud. See erineb Iskanderist sellega, et on veidi suurema läbimõõduga, erinevad düüsid, raketi juhtimismehhanismid," ütles Harkivi oblasti prokuratuuri esindaja Dmitri Tšubenko.

Eksperdid tuvastasid ka raketi osadel olevate märgistuste kustutamise jäljed, mis võib viidata katsele varjata raketi päritolu.

Prokuratuuri esindaja sõnul sarnanevad leitud raketi tükid ühele neist rakettidest, mis on Põhja-Korea relvastuses.

Raketi tükkidega tutvusid juba Ukraina sõjaväe, julgeolekuteenistuse ja Harkivi õhujõudude akadeemia eksperdid.

Harkivi oblasti sõjalise administratsiooni ülem Oleh Sinehubov teatas 5. jaanuaril, et Vene okupatsioonivägi kasutas 2. jaanuaril Harkivi kesklinna rünnates kustutatud märgistusega rakette Iskander-M.

Oblasti prokuratuur teatas omakorda, et reedel viidi läbi raketi tükkide täiendav uurimine.

Zelenski esineb Rootsi Säleni julgeolekukonverentsist osavõtjatele

Rootsis algab pühapäeval iga-aastane Säleni julgeolekukonverents, avatseremoonial osaleb videosilla vahendusel ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Sel aastal on konverentsi teemade seas muu hulgas demokraatia olukord ja areng, Rootsi NATO-protsess ning endiselt jätkuv Venemaa sõda Ukraina vastu.

Säleni julgeolekukonverents kestab teisipäevani.

Jaapani välisminister külastab Ukrainat kinnitamaks Tokyo toetust

Jaapani välisminister Yoko Kamikawa külastab pühapäeval Ukrainat, et pidada kõnelusi oma kolleegi Dmõtro Kulebaga ja kinnitada Tokyo jätkuvat toetust Kiievile.

Etteteatamata visiit on muudatus Kamikawa esialgses kahenädalase ringsõidu plaanis, mille raames ta külastab alates reedest Soomet, Rootsit, Hollandit, USA-d, Kanadat, Saksamaad ja Türgit.

Jaapan on toetanud Ukrainat alates Venemaa sissetungi algusest ning kehtestanud Moskvale sanktsioone.

Jaapani välisministeeriumi teatel suundus Kamikawa pühapäeval Varssavist Ukrainasse.

Ministeeriumi ametnik kinnitas AFP-le, et välisminister on juba "kuskil Ukrainas".

Jaapan kavatseb korraldada veebruaris Tokyos konverentsi Ukraina majanduse ülesehitamise teemadel ning sellest plaanib osa võtta ka Ukraina peaminister Denõss Šmõhal.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 860 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 364 730 (võrdlus eelmise päevaga +860);

- tankid 6022 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 11 180 (+22);

- suurtükisüsteemid 8653 (+36);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 951 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 637 (+4);

- lennukid 329 (+0);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 6811 (+24);

- tiibraketid 1786 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 11 523 (+45);

- laevad / paadid 23 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 1327 (+10).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.