Charles Michel kandideerib Euroopa Parlamendi valimistel

Michel kavatseb valituks osutumisel asuda Euroopa Parlamendis tööle juuli keskel, mis tähendab, et Euroopa Liidu juhid peavad kiiresti kokku leppima järglase temast vabanevale ametikohale, kirjutas Politico.

Kui nad seda ei tee, juhiks kohtumisi Ungari peaminister Viktor Orban, kelle riik võtab juulis üle Euroopa Liidu Nõukogu roteeruva eesistumise – vahendajarolli täidab tavaliselt Euroopa Ülemkogu eesistuja.

See stsenaarium – kontrollimatu Orban, kes valitseb nõukogus kuus kuud vahetult pärast 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimisi – on üks, mida enamik ülejäänud 26 Euroopa Liidu riigi juhti, tahaks meeleheitlikult vältida, arvestades pingete eskaleerumist nende ja Orbani vahel, näiteks seoses Euroopa Liidu toetusega Ukrainale ja Ungari õigusriigi rikkumistega.

See on esimene kord, kui ametis olev nõukogu eesistuja kandideerib Euroopa Parlamendi valimistel.

Michel oleks muidu jäänud tööle novembri lõpuni, mil asutatakse uus volinike kolleegium.

Kuigi Micheli samm on juriidiliselt korrektne, tekitab see Euroopa liidritele täiendavat survet, kuna neil on tavaliselt rohkem aega tegelemaks sellise tipptöökoha asjaajamisega, mis tuleb alati pärast iga viie aasta tagant toimuvaid EL-i hääletusi.

Pärast parlamendivalimisi, mis toimuvad 6.–9. juunil kõigis 27 Euroopa Liidu riigis, kohtuvad Euroopa liidrid 17. juunil ja uuesti 27.–28. juunil. Nendel kohtumistel püüavad nad tõenäoliselt jõuda kokkuleppele Micheli asendamises.



Michel ei täpsustanud, kas tema otsus kandideerida parlamendis tähendab, et ta oleks huvitatud teistest tippametitest, näiteks saamisest Euroopa Komisjoni presidendiks Euroopa liberaalide esikandidaadiks.​