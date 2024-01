USA kaitseminister viibis neli päeva haigla intensiivravi osakonnas

USA kaitseminister Lloyd Austin võttis laupäeval vastutuse infosulu eest seoses haiglasolekuga, seda pärast teateid, et isegi Valge Maja kõrgeid ametnikke ja president Joe Bidenit ei teavitatud tema haigestumisest ja suutmatusest täita oma ametikohustusi.

Pentagon ootas reede õhtuni, enne kui teatas, et 70-aastane Austin on olnud juba neli päeva haiglas meditsiinilise protseduuri järel tekkinud tüsistuste tõttu. Tegemist oli teavitusreeglite rikkumisega, seda ajal, mil USA on hõivatud Lähis-Ida kriisiga.

NBC News edastas, et Austin oli neli päeva intensiivraviosakonnas ning viibis haiglas ka laupäeval.

"Ma möönan, et oleksin saanud paremini toimida tagamaks, et avalikkus oleks kohaselt teavitatud," ütles Austin avalduses, lisades, et püüab edaspidi paremini asju korraldada.

"Kuid tähtis on öelda: see oli minu meditsiiniline protseduur ja ma võtan täieliku vastutuse oma otsuste eest avalikustamise kohta," rõhutas ta.

Austin lisas, et naaseb peatselt Pentagoni. Ta tänas ka Walter Reedi nimelise riikliku sõjaväe meditsiinikeskuse arste ja õdesid nende hoolitsuse eest.

Ministri haiglasse sattumine langeb ajale, mil pinged on haripunktis Lähis-Idas Iisraeli-Hamasi sõja tõttu. Samuti ründavad Iraani toetatud Jeemeni mässulised huthid laevateedel rahvusvahelisi aluseid ning samuti leiavad aset Teherani soosingus olevate üksuste rünnakud ameerika sõdurite vastu nii Iraagis kui Süürias.

Kaitseministeeriumi kõneisik ütles, et asekaitseminister Kathleen Hicks oli valmis täitma Austini haiguse ajal tema kohustusi ning langetas ka mõned rutiinsed otsused.

Politico oli üks esimestest meediaväljaannetest, mis teatas, et Austin oli haiglas kolm päeva enne, kui Pentagoni ametnikud teavitasid sellest riikliku julgeoleku nõunikku Jake Sullivani ja teisi Valge Maja kõrgeid ametnikke.

Politico andmetel teavitas Sullivan seejärel president Joe Bidenit. Kongress sai Austini haiglas olemisest teada reede õhtul 15 minutit enne Pentagoni avaldust.

USA senati relvateenistuste komitee vabariiklasest liige Tom Cotton nõudis selgitust.

"Kaitseminister on võtmetähtsusega lüli presidendi ja relvajõudude vahelises käsuliinis, seal hulgas tuumakäsuliinis, kui kõige kaalukamad otsused tuleb langetada minutitega. Kui see uudis vastab tõele, siis sellel peavad olema tagajärjed," ütles ta laupäeval avalduses.

Pentagoni pressiühendus, mis hõlmab USA kaitseministeeriumi tegevusi kajastavaid ajakirjanikke, väljendas märkimisväärset muret seoses ilmse varjamisega.

"Avalikkusel on õigus teada, kui USA valitsuse liikmed on haiglas, üldnarkoosi all või kui kohustused delegeeritakse mõne meditsiinilise protseduuri tõttu," ütlesid ajakirjanikud pöördumises Pentagoni pressiteenistuse poole.