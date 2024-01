USA seadusandjad leppisid kokku 1,66 triljoni dollarises föderaaleelarves

Kokkuleppest umbes 1,66 triljoni dollari suurusest limiidist föderaalkulude osas teatasid vabariiklasest esindajatekoja spiiker Mike Johnson ja kongressi demokraatide juht Chuck Schumer pärast nädalaid kestnud läbirääkimisi.

Kokkulepet tunnustas kohe ka president Joe Biden, öeldes oma avalduses, et see "viib meid sammu võrra lähemale valitsuse tarbetu sulgemise ärahoidmisele ja oluliste riiklike prioriteetide kaitsmisele".

Erakondadel on aga vähe aega, et leppida kokku kulutuste üksikasjades ja võtta vastu õigusaktid enne 19. jaanuari, mil osal föderaalvalitsusest saab raha otsa. Seetõttu kahtlevad osad esindajatekoja vabariiklastest saadikud, kas eelarve jõutakse tähtajaks vastu võtta.

Mullusel esindajatekoja spiikri Kevin McCarthy ja Valge Maja vahel sõlmitud kokkuleppel põhinev tehing hõlmab Pentagoni kulutuste suurendamist umbes 886,3 miljardi dollarini ehk kolme protsendi võrra võrreldes senise rahastusega.

Mittekaitsealasteks kulutusteks eraldatakse 773 miljardit dollarit, mis on ühe protsendi võrra senisest kulutuste mahust väiksem.

Bideni sõnul lükkab tehing tagasi ulatuslikud kärped programmides, millele "töökad pered loodavad, ja annab võimaluse võtta vastu kogu aastaks rahastamisotsused, mis teenivad Ameerika rahvast ja on vabad äärmuslikust poliitikast".

Kuid tõenäoliselt vihastab kokkulepe kongressi vabariiklaste paremtiiba, kellest paljud on survestanud eelarvet jõudsalt kärpima.

Näiteks nimetas esindajatekoja konservatiivsete vabariiklaste Vabaduse Fraktsioon kokkulepet "täielikuks läbikukkumiseks". Fraktsiooni kuulub 45 esindajatekoja saadikut vabariiklaste 220-st.

Kolleegidele saadetud kirjas ütles esindajatekoja spiiker Johnson, et tehing tagab 16 miljardi dollari suuruse täiendava kulukärpe võrreldes eelmise kokkuleppega McCarthy ja Bideni vahel ning on umbes 30 miljardi dollari võrra väiksem kui senat kaalus.

Nii vähendatakse USA maksuameti (IRS) rahastust 10 miljardi dollari võrra, samuti väheneb 6,1 miljardi dollari võrra seni kasutamata jäänud pandeemiaaegsete toetuste maht.

"See on soodsaim eelarvekokkulepe, mille vabariiklased on üle kümne aasta jooksul saavutanud," väitis Johnson.

Kokkulepe ei sisalda abi Ukrainale, Iisraelile ja Taiwanile, sest tegemist on eraldi eelarvetaotlusega. Bideni administratsioon palus veel sügisel kongressil eraldada 111 miljardit dollarit USA liitlaste aitamiseks ja piirivalve kulutuste suurendamiseks, kuid kokkuleppe saavutamine viibib vabariiklaste ja demokraatide erimeelsuste tõttu sisserändereeglite muutmise ja lõunapiiri valvamise detailide osas.