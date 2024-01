Oluline 8. jaanuaril kell 7.38:

- Algas ulatuslik Vene raketirünnak Ukraina vastu, mitmes linnas plahvatused;

- Venemaa tegi droonirünnaku Odessa oblastile;

- Venemaa ründas Harkivit taas rakettidega;

- Unian: Ukraina partisanid imbusid Vene diviisi.

Algas ulatuslik Vene raketirünnak Ukraina vastu, mitmes linnas plahvatused

Ukraina õhuvägi teatas esmaspäeva varahommikul, et Murmanski oblastis asuvalt Olenja lennuväljalt tõusid õhku Venemaa strateegilised pommitajad Tu-195MS. Kell 5.59 teatati Vene raketirünnaku algusest.

Kella 6.20 paiku laienes raketirünnaku oht kõikidele Ukraina oblastitele.

Esialgu teatati, et õhus on 12 pommitajat Tu-195MS, millest igaüks võib kanda mitu tiibraketti. Kell 5.38 teatas Ukraina õhuvägi, et õhku tõusis veel neli pommitajat Tu-22M3. samuti on õhus Vene sõjalennukid Su-35 ja Su-34.

Hiljem edastas Ukraina õhuvägi, et TU-195MS pommitajad lasid välja raketid H-101 ja H-555, mis jõuavad Ukraina õhuruumi hiljemalt kell 7.30. Samuti liiguvad Ukraina õhuruumis Tu-22M3 pardalt lastud raketid H-22.

Õhus on ka kaheksa Vene sõjalennukit MiG-31K, mis lasid välja raketid H-31.

Lisaks tulistas Venemaa Dnipro linna pihta Kinžali raketid ning kell 6.42 kõlasid linnas plahvatused. Hiljem tulid teated plahvatustest Zaporižžja, Krõvõi Rihi, Harkivi ja Hmelnõtskõi linnas ning korduvatest plahvatustest Dnipro linnas.

Kell 7.28 teatati, et lõviosa rakettidest viibib Hmelnõtskõi oblasti õhuruumis, seega raketioht on seal suurim.

Venemaa tegi droonirünnaku Odessa oblastile

Pühapäeva õhtul teatasid Ukraina võimud Vene droonirünnaku algusest, kui Hersoni ja Mõkolajivi oblasti õhuruumi sisenesid Vene droonid Shahed-136.

Hiljem tuli teade, et droonid liikusid Odessa oblasti suunas. Kell 23.35 edastas Ukraina rahvusringhääling Suspilne, et oblastis oli kuulda plahvatusi.

Vahetult enne keskööd teatas Ukraina õhuvägi, et droonioht on läbi. Võimalike kahjustuste ulatus ja rünnakus osalenud droonide arv selgub hiljem hommiku jooksul.

Venemaa ründas Harkivit taas rakettidega

Venemaa ründas pühapäeva õhtul Harkivit taas rakettidega, vahendas portaal Unian. Ukraina relvajõud hoiatasid sotsiaalvõrgustikus Telegram ballistiliste relvade ohu eest oblastile.

Kell 22.07 kutsus Harkovi oblastivalitsuse esimees Oleh Sinehubov oma Telegrami kanalis elanikke varjenditesse jääma.

Harkivi linnapea Ihor Terehhov teatas samuti, et linn on raketirünnaku all ja toimunud on mitu plahvatust. Harkivi garnisoni juht Serhi Melnik märkis kell 22.14, et Harkivi oblasti kohal õhuruumis enam rakette ei ole.

"Vaenlane andis järjekordselt lööke Belgorodi piirkonnast, esialgsetel andmetel õhutõrje raketisüsteemidega S-300. Uute raketirünnakute oht püsib, seega ärge lahkuge oma varjenditest enne, kui oht kaob. Info hukkunute ja kahjustuste kohta on selgitamisel," kirjutas ta.

Vene okupandid ründasid Harkivit rakettidega ka 2. jaanuaril, tappes kaks ja vigastades 62 inimest. Rünnak põhjustas tulekahjusid ja ulatuslikke purustusi.

Harkivi oblastiprokuratuur märkis siis, et kasutatud raketid erinesid Venemaa omadest nii välimuselt kui ka tehniliselt, oletades võimalust, et tegemist oli Põhja-Korea tarnitud rakettidega.

Unian: Ukraina partisanid imbusid Vene diviisi

Ukraina partisanid imbusid Venemaal Balašihhas baseeruvasse Dzeržinski nimelisse diviisi, kus neil on õnnestunud hankida kasulikku teavet, vahendas esmaspäeval portaal Unian vastupanuliikumist Ateš.

"Oleme juba saanud sõjas osaleva isikkoosseisu nimekirja. Nende nimed, kontaktid ja isikuandmed on edastatud vastavatele asutustele," kirjutas organisatsioon Telegramis.

Märgitakse, et nimetatud diviisi imbus agent ohvitseride hulgast ning praegu laiendatakse diviisi enda struktuuris agentide võrgustikku paremaks tööks.

Varem imbusid ukrainlaste ja krimmitatarlaste partisaniliikumise "Ateš" esindajad Venemaal Tambovi oblastis asuvasse Mitšurini nime kandvasse lennundus- ja raketitehnoloogia tehasesse.

Ateši andmeil toodab ettevõte elektriseadmeid Su lahingulennukitele ja mehitamata õhusõidukitele, komponendid saadetakse Moskvasse ja Tatarstani.