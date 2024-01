Bangladeshi valimistel võidutses võimupartei

Bangladeshi võimupartei Awami Liiga (Rahva Liiga) juht Sheikh Hasina on maailmas kõige kauem ametis olnud naissoost valitsusjuht. Ta sai esimest korda peaministriks 1996. aastal ning tema praegune võimul oleku periood algas 2008. aastal.

Hasina on Bangladeshi rajaja Sheikh Mujibur Rahmani tütar. Mujibur ja enamik tema perekonna liikmeid tapeti 1975. aasta sõjaväelise riigipöörde ajal.

Hasina sai tuntuks ühe Bangladeshi demokratiseerimist toetava liikumise eestvedajana 1980. aastatel. Ometi praeguseks süüdistab riigi opositsioon teda ise autoritaarsuses.

Nii boikoteeris valimisi riigi peamine opositsioonijõud Bangladeshi Rahvuslik Erakond (BNP). Seetõttu langes valimisosalus võrreldes 2018. aastaga lausa kaks korda ning oma hääle andis ainult 40 protsenti valijatest.

Kui olid loetud peaaegu kõik hääled, sai Awami Liiga 223 kohta riigi 300-kohalises parlamendis. Veel 62 kohta võitsid sõltumatud kandidaadid, kellest enamik nautis võimupartei toetust. Opositsioon süüdistas Hasinat näiliselt sõltumatute kandidaatide kasutamises valimiste usutavaks tegemiseks.

Opositsioon nimetas madalat valimisosalust enda valimisboikoti õnnestumiseks.

Samal ajal süüdistas Hasina opositsiooni vägivaldsete valitsusvastaste protestide korraldamises. Alates oktoobrist sai meeleavaldustel kokkupõrgetes politseiga surma 14 inimest.

Hasina elas üle atentaadikatse olles ise opositsioonijuht 2004. aastal ning seetõttu kahtlustab ta toona valitsenud BNP poliitikuid enda kukutamise soovis. Viimastel kuudel vahistas valitsus ligi 20 000 opositsiooni aktivisti.

"Ma annan endast parima, et demokraatia püsiks selles riigis," ütles Hasina pühapäeval pärast oma hääle andmist.

Oma viimase 15-aastase võimuperioodi jooksul vedas Hasina valitsus eest Bangladeshi rõivatööstuse kasvu. Praeguseks on 170 miljoni elanikuga Bangladesh muutunud suuruselt teiseks riiete eksportööriks maailmas Hiina järel. Samuti kiitis rahvusvaheline kogukond Hasinat Myanmarist põgenenud rohingja pagulaste vastuvõtmise eest.

Siiski aeglustus riigi majandus viimasel ajal kasvanud energia ja toidu impordihindade tõttu. Inflatsioon kasvab ning valitsuse valuutareservid kahanevad. Hasina valitsus pidi eelmisel aastal pöörduma Rahvusvahelise Valuutafondi poole, taotledes 4,7 miljardi dollarist päästepaketti.

USA ja Euroopa Liit on avaldanud muret Bangladeshi valimiste aususe ja poliitiliste vabaduste piiramise pärast. Spekuleeritakse, et Bangladeshi tekstiili suurim importöör Washington võib kehtestada sanktsioonid Hasina valitsuse vastu, kuigi analüütikud eeldavad, et nende ulatus jääb piiratuks.