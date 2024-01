Prantsuse peaminister võib valitsusremondiga koha kaotada

Kommentaatorid peavad valitsusremonti oluliseks, et anda Macroni viimasele kolmele aastale presidendina uut hoogu.

Pärast teise ametiaja võitmist 2022. aasta presidendivalimistel on Macron kaotanud parlamendivalimistel enamuse ning olnud silmitsi protestidega seoses ebapopulaarse pensionireformi ja vastuolulise immigratsiooniseadusega.

Prantsuse süsteemis määrab president üldised poliitilised suunad ning peaminister vastutab valitsuse igapäevatöö eest, mis tähendab, et probleemide tekkimisel vahetatakse valitsusjuht sageli välja.

"Asjad hakkavad liikuma nädala algul, võimalik, et esmaspäeval selgub uus peaminister," ütles Macroni nõunik.

Päevaleht Le Monde kirjutas viitega tundmatuks jääda soovinud allikale, et võimalik on ka Borne'i jätkamine, kuid see ei olevat kõige tõenäolisem variant.

Macron ja Borne kohtusid presidendi kantselei teatel pühapäeva õhtul, kuid ei ole teada, mida nad peale üleujutuste riigi põhjaosas ning eesoleva külmalaine veel arutasid.

Kaks peamist kandidaati uue valitsusjuhi kohale on 37-aastane relvajõudude minister Sébastien Lecornu ja 43-aastane endine põllumajandusminister Julien Denormandie. Mõlemad variandid ähvardavad suurendada pingeid Macroni liikumise ridades.

Tsentristliku MoDemi partei juht François Bayrou, kelle toetus Macronile etendas olulist rolli Macroni 2017. aasta presidendivalimiste võidus, ütles usutluses telekanalile BFM, et muudatused valitsuses on vajalikud.