Tallinna lennujaama läbis mullu ligi kolm miljonit reisijat

Tallinna lennujaama läbis eelmisel aastal 2,96 miljonit reisijat, mis on 91 protsenti pandeemiaeelsest ehk 2019. aasta tasemest.

Võrreldes 2022. aastaga kasvas reisijate arv Tallinna lennujaamas 7,8 protsenti. Ärilendude osakaal on vähenenud ja puhkereiside osakaal kasvanud.

"Möödunud aastal sai Tallinnast lennata pea 60 sihtkohta, mis on suurim number lennujaama ajaloos. Regulaarliinide hulk on suhteliselt sarnane pandeemiaeelsele tasemele," rääkis Tallinna Lennujaama juhatuse liige Eero Pärgmäe.

"2019. aastal olid meil ju lennud ka Ukrainasse, Venemaale, Valgevenesse ja see oli 18 protsenti meie turumahust. Ehk Lääne-Euroopa turud on põhimõtteliselt taastunud 100-protsendiliselt ja kõik ida turud on siis lihtsalt puudu praegu," lisas ta.

Tänavu on Tallinna Lennujaam võtnud suuna lennusageduste kasvatamisele sõlmjaamade Helsingi ja Stockholmiga.

"Meil on nimekirjas umbes kümme sihtkohta, millega töötame, millest me unistame. Inimesed tahavad rohkem Hispaaniat, me teame, sellega tuleb tegeleda. Tahetakse tagasi Napolit. Sellega tuleb tegeleda. Kreeka maht ei ole väga suur," rääkis Pärgmäe.