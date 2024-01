Allikad: Biden ei rahuldaks Austini tagasiastumise avaldust

Pentagon ootas eelmise reede õhtuni, enne kui teatas, et 70-aastane Austin on olnud juba neli päeva haiglas meditsiinilise protseduuri järel tekkinud tüsistuste tõttu. Tegemist oli teavitusreeglite rikkumisega, seda ajal, mil USA on hõivatud Lähis-Ida kriisiga. Vabariiklased leiavad nüüd, et Biden peaks Austini vallandama.

Üks ametnik aga ütles, et Austin ei lähe kuhugi ning Biden ei nõustuks tagasiastumisavaldusega, kui Austin seda ise pakuks, vahendas Politico.

Pentagon teatas juba varem, et Austin ei plaani tagasi astuda. "Ta on jätkuvalt pühendunud oma ülesannete täitmisele kaitseministrina meie riigi riigi kaitsmisel," ütles Pentagoni pressiesindaja Patrick Ryder.

USA-s tekitab Austini tervis üha rohkem küsimusi. Biden on aga tuntud selle poolest, et kaitseb oma inimesi ja tahab hoida valitsuses järjepidevust. Biden ja tema meeskond on ka veendunud, et Austini tervis on hea ning ta saab tööd jätkata.